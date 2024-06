Die Top-Themen der Woche: Apple liefert auf der WWDC

Es war mal wieder Zeit für die WWDC, Apples große Entwickler-Konferenz. Tim Cook und seine Kollegen haben in knapp zwei Stunden einen Ausblick darauf gegeben, was Software-seitig von Apple in diesem Jahr zu erwarten ist.

Das große Highlight: Apple Intelligence, die neue künstliche Intelligenz aus Cupertino. Sie wird tief in das System integriert und kann Aufgaben übernehmen, Dinge generieren und euch bei allerhand Fragen helfen. Quasi eine ziemlich stark aufgemotzte Siri, auf die wir sehr gespannt sein können. Allerdings: In diesem Jahr wird es Apple Intelligence nur auf Englisch geben.

Informationen zu unserem nächsten App-Update

Und auch ein weiteres Update befindet sich auf der Zielgeraden, nämlich das unserer App. In den Kommentaren und auch in den E-Mails an uns häuft sich ja die Frage, wann es hier endlich Neuigkeiten gibt. Leider sind wir hier auf einen externen Dienstleister angewiesen und haben nicht alles in der eigenen Hand, es ist aber Land in Sicht. Wir müssen nur noch ein, zwei Details anpassen, dann kann es losgehen.

Dafür gibt es aber schon fast ein großes Update. Wir liefern euch nicht nur eine zusätzliche iPad-Ansicht, sondern auch viele weitere Neuerungen. Mit dabei ist unter anderem eine Anpassung der Schriftgröße, der neue Testberichte-Bereich mit einer umfangreichen Datenbank und Filter-Funktion, oder auch neue Optionen für das Kontextmenü von Artikeln.

Hier mal ein kleiner Eindruck aus dem Test-Labor, zu sehen sind die beiden Optionen für die Startseite auf dem iPad:

Neuigkeiten aus dem Hueblog

Auch im Hueblog ging es in dieser Woche richtig rund, denn wir konnten euch gleich zwei neue Produkte von Philips Hue zeigen, die wohl in der kommenden Woche erscheinen werden: Die Philips Hue Twilight Nachttischlampe und den Philips Hue Solo Leuchtstreifen.

