iOS 18: App-Icons frei auf dem iPhone-Homescreen platzieren

Schon in wenigen Tagen wird uns Apple die ersten Funktionen von iOS 18 auf der WWDC vorstellen, die ja bekanntlich am 10. Juni stattfindet. Der gut informierte Apple-Experte Mark Gurman will nun erfahren haben, auf welche Funktionen wir uns freuen können.

Unter anderem berichtet er, dass iOS 18 erstmals die Möglichkeit bieten soll, App-Icons frei auf dem Homescreen zu platzieren. Bisher sind die Plätze und Postionen für App-Icons und Widgets größtenteils vorgegeben und orientierten sich am einem fest ausgerichteten Raster. Gleichzeitig soll iOS 18 auch ermöglich, dass man App-Icons in der Farbe ändern kann. So könnte man alle Icons einheitlich darstellen und zum Beispiel alle Finanz-Apps Blau färben.

Mit iOS 18 App-Icons frei platzieren

Die individuelle Anpassung des Homescreens ist derzeit nur über Umwege möglich, zum Beispiel mit Shortcuts und „unsichtbaren“ Widgets. Wenn Apple die Funktion mit iOS 18 offiziell ausliefert, ist sie für alle leichter zugänglich und man kann den iPhone-Homescreen dann deutlich besser auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden.

Unklar ist derweil, ob man App-Icons komplett umwandeln oder nur den Farbton ändern kann.

WWDC startet am 10. Juni

Tim Cook und sein Team präsentieren Anfang Juni die ersten Funktionen von iOS 18, wobei erwartet wird, dass zahlreiche Features auf Künstliche Intelligenz setzen. Darüber hinaus soll Apple auch die hauseigenen Apps um neue Funktionen ergänzen.