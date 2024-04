Erde 3D World Atlas: Interaktiver Globus integriert Weltwunder, Pflanzen- und Tierwelt

Wer sich bei der Erkundung unserer Welt nicht nur auf die seriös gestalteten, aber manchmal etwas langweilig wirkenden Karten von Apple oder Google stürzen will, findet mit einer App wie Erde 3D World Atlas (App Store-Link) eine praktische Möglichkeit, sich zu informieren und spannende Details entdecken zu können.

Bei Erde 3D World Atlas handelt es sich um einen interaktiven 3D-Globus mit politischen und physischen Karten sowie Wetterdaten. Dazu gibt es farbenfrohe Grafiken, eine benutzerfreundliche Oberfläche und detaillierte Informationen. Die Anwendung ist für iOS, iPadOS und macOS verfügbar und kann zur Unterhaltung, zur Erkundung der Welt und für Bildungszwecke verwendet werden.

Erde 3D World Atlas lässt sich zum Kaufpreis von 2,99 Euro auf iPhones und iPads herunterladen, die Version für den Mac (Mac App Store-Link) ist zum gleichen Preis verfügbar. In der Mobilversion sollte man neben iOS/iPadOS 12.0 oder neuer auch mindestens 771 MB an freiem Speicherplatz mitbringen. Auch eine deutsche Lokalisierung steht für die App schon bereit. Als In-App-Kauf für jeweils 2,99 Euro stehen zusätzliche Info- und Kartenpacks zur Verfügung, so etwa ein Tierwelt-, Himmelskarten-, Pflanzenwelt- und Menschenwelt-Paket.

15-facher Zoom und ohne Internetverbindung nutzbar

Nach dem Download und der Installation bietet Erde 3D World Atlas einen interaktiven und zoombaren Globus inklusive Tages- und Nachtzyklus mit Stadtbeleuchtung und Zeitzonen. Zudem lassen sich zahlreiche Objekte auf der Karte betrachten: So gibt es mehr als 2.600 geografische Objekte, 500 Weltwunder und 2.100 Fotos. Zu jedem Objekt oder Punkt auf der Kartenoberfläche wird eine vollständige Beschreibung, oft auch mit Fotos und einem Link zu Wikipedia, präsentiert.

Über die oben bereits erwähnten In-App-Käufe lassen sich verschiedene Welten zum interaktiven Globus hinzufügen. Besonders für Kinder dürften die Tier-, Pflanzen- und Menschenwelt-Pakete mit weiterführenden Infos und Objekten zu Völker, Traditionen und Handwerksberufen der ganzen Welt sowie 230 der wichtigsten Wildtierarten unseres Planeten bzw. über 400 der bekanntesten Pflanzenarten – Bäume, Sträucher und Blumen – spannend sein.

Die App enthält darüber hinaus zusätzliche Funktionen wie einen 15-fachen Zoom und einen Demomodus. Für die Nutzung ist keine Internetverbindung ist erforderlich, lediglich die Anzeige der aktuellen Wetterdaten ist darauf angewiesen. Auch wenn mir persönlich in einigen Bereichen Kartenausschnitte wie Gebirgszüge nicht detailliert genug dargestellt waren, ist Erde 3D World Atlas insgesamt sowohl für Erwachsene als auch Kinder eine spielerisch zu erschließende informative Quelle für Geografie, Geologie, Architektur, Astronomie und Biologie.