Roborock S8 MaxV Ultra: Neuer High-End-Saugroboter jetzt erhältlich

Auf der CES im Januar vorgestellt, startet ab sofort das neue High-End-Modell Roborock S8 MaxV Ultra in den Markt. Mit an Bord sind die neusten Technologien, die beste Hardware und der neue Sprachassistent Rocky. Ab sofort ist der Roborock S8 MaxV Ultra bei MediaMarkt und Saturn erhältlich und wird optional auch mit Festwasseranschluss angeboten.

Roborock S8 MaxV Ultra bei MediaMarkt kaufen (zum Angebot)

Roborock S8 MaxV Ultra bei Saturn kaufen (zum Angebot)

Mit 10.000 Pascal gibt es eine enorm hohe Saufkraft, mit der sich auch Teppiche gut reinigen lassen. Brandneu ist ein kleines Mini-Wischpad, mit dem eine bessere Kantenreingung ermöglicht wird. Weiterhin kann der Roboter die Wischpads um 20 Millimeter anheben und bringt das neue VibraRise 3.0 Wischsystem mit zwei Vibrationsmodulen mit. Mit diversen Sensoren erkennt der Roborock S8 MaxV Ultra die Art der Verschmutzung und passt die Reinigungseinstellungen automatisch an. Für mich besonders wichtig ist die Frontkamera, die mit Reactive AI 2.0 zuverlässig störende Objekte erkennt – auch Kabel und besonders kleine Gegenstände.

Roborock S8 MaxV Ultra wischt bis zur Kante

Mit dem neuen Mini-Wischpad wird das Wischergebnis verbessert, für ein besseres Saugergebnis in Ecken, kann der neue Roborock seine Bürste über einen Robotorarm ausfahren und so bis in die letzte Ecke reinigen. Mit diesen zwei Neuerungen erfolgt die Reinigung der eigenen Wohnung noch effizienter. Das gefällt mir.

Im RockDock reinigt sich der Roboter selbst und das mit 60 Grad heißem Wasser. Im Anschluss erfolgt eine Heißlufttrockung, damit keine unschönen Gerüche entstehen. In der Station ist neuerdings ein zusätzlicher Tank zu finden, über den Reinigungsmittel automatisch dosiert wird. Tanks für Frisch- und Dreckwasser sind weiterhin dabei, ebenso ein 2,5 Liter großer Staubbeutel.

Roborock S8 MaxV Ultra mit Wasseranschluss

Die Variante mit direktem Anschluss ans Wassernetz ist bedeutenden kompakter, da die Wassertanks entfallen. Die Station ist dann nur noch 30 Zentimeter hoch, allerdings wird auch ein entsprechende Anschluss und Ablauf vorausgesetzt. Welche Vorteile ein Wasseranschluss mit sich bringt, haben wir schon mit einem Dreame-Roboter getestet.

Verfügbarkeit und Preis

Der Roborock S8 MaxV Ultra ist ab sofort bei MediaMarkt und Saturn in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich und kostet zum Start 1.399 Euro statt 1.499 Euro. Die Variante mit Wasseranschluss kostet mit 1.599 Euro etwas mehr.

Roborock S8 MaxV Ultra 1.499 EUR 1.399 EUR bei MediaMarkt kaufen

Roborock S8 MaxV Ultra 1.499 EUR 1.399 EUR bei Saturn kaufen