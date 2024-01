CES 2024: Roborock S8 MaxV Ultra reinigt heiß und auch Ecken

Der Roborock S8 MaxV Ultra ist offiziell und bietet die modernste Technologie und beste Reinigungskraft. Wie schon vorab durchgesickert, verfügt der neue Roborock S8 MaxV Ultra über einen Roboterarm, mit der die Seitenbürste ausgefahren werden kann. So gibt es eine vollständige Reinigung von Ecken und Kanten.

Für eine noch bessere Reinigung gibt es das neue Extra Edge Spinning Mop-System. Neben dem neuen VibraRise 3.0 Wischsystem mit zwei Vibrationsmodulen und 20 Millimeter Mopp-Anhebung, kommt auf der rechten Seite ein Mini-Wischpad zum Einsatz, das für eine bessere Kantenreingung sorgt. Das Mini-Pad kann jedoch nicht ausgefahren werden, Ecken bleiben somit weiterhin unerreichbar für das Wischmodul. Mit einer Saugleistung von 10.000 Pascal lassen sich auch Teppiche enorm gut reinigen. Weiterhin erkennt der smarte Roboter über die DirTect Smart Sensor Technologie die Art der Verschmutzung und ändert automatisch die Reinigungseinstellungen. Die Frontkamera mit Reactive AI 2.0 sorgt für eine zuverlässige Erkennung und Vermeidung von Hindernissen.

RockDock Ultra reinigt heiß

Das RockDock Ultra bietet jetzt erstmals bei der V-Reihe eine Reinigung mit Heißwasser. Mit 60 Grad heißem Wasser wird der Mopp gereinigt, danach wird mit 60 Grad heißer Luft getrocknet, um Gerüche zu vermeiden. Die Station kann zudem automatisch Reinigungsmittel entleeren, nachfüllen und ausgeben. In der Station gibt es einen zusätzlichen 580 Milliliter großen Tank für das Reinigungsmittel.

Das Dock verfügt über einen 4 Liter großen Frischwassertank, bietet einen 3,5 Liter großen Schmutzwassertank sowie einen 2,5 Liter großen Staubbeutel. Mit dieser Kombination kann der Roboter eine lange Zeit autark arbeiten, bis man selbst wieder Hand anlegen muss. Die Arbeitszeit wird mit bis zu 180 Minuten angegeben, zudem kann der Roboter Hindernisse bis zu einer Höhe von 2 Zentimeter überwinden.

Nachfüll- und Ablaufsystem

Optional: Als Add-On gibt es ein Nachfüll- und Ablaufsystem als Ergänzung zum RockDock Ultra. Die kleine Station wird fest am Wasseranschluss angeschlossen und kann so an einer anderen Stelle Frischwasser nachfüllen, Schmutzwasser abführen und den Mopp reinigen. Ob dieses System auch hierzulande verfügbar gemacht wird, ist noch nicht ganz klar.

Eigener Sprachassistent Rocky

Support für Google Home, Apple Siri und Amazon Alexa sind weiterhin mit an Bord, neu ist der Sprachassistent Rocky. Mit „Hello Rocky“ kann man Befehle ausführen, unter anderem auch Videoanrufe über die Frontkamera. Einfache Sprachbefehle wie „Starte die Reinigung“ benötigen keine Internetanbindung. Außerdem gibt es Support für das Matter-Protokoll.

Verfügbarkeit

Der Roborock S8 MaxV Ultra wird im zweiten Quartal 2024 erscheinen und in Schwarz und Weiß erhältlich sein. Ein Preis ist noch nicht bekannt.