Carrera Hybrid: Die nächste Generation der bekannten Rennbahn

Wer kennt sie nicht, die klassische Carrera-Bahn. Zwei Spuren, Steilkurven, Loopings und Gas geben mit dem Drücker. Das haben wir wohl alle schon mal irgendwann gemacht. Auf der CES in Las Vegas hat Carrera nun die nächste Generation der Carrera-Bahn präsentiert: Carrera Hybrid. Aber was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff?

Statt den bekannten „Schienen“ fahren die Autos bei Carrera Hybrid vollkommen frei über die zusammengesteckte Strecke. Die KI- Unterstützung ermöglicht ein realistisches Fahrerlebnis in verschiedenen Fahrmodi. Die Steuerung erfolgt per App direkt auf dem iPhone.

Steuerung von Carrera Hybrid nur per Smartphone-App möglich

Das Lenken funktioniert intuitiv durch Kippen des Smartphones, Tasten auf dem Display stellen Gas und Bremse dar. Um Neulingen den Start zu erleichtern, gibt es neben dem Experten-Modus auch einen Anfänger-Modus.

Einige Dinge bei Carrera Hybrid sind wirklich spannend. So werden die Autos per USB-C in 30 Minuten aufgeladen und können dann 30 Minuten über die Strecke flitzen. Zudem sich das Fahrverhalten intelligent anpassen und so beispielsweise kalte Reifen auf den ersten Runden simulieren können.

Eine Sache finde ich allerdings bedenklich: Die Steuerung ist nur per App möglich. Es gibt keine Controller, keine Gamepads. Das hätte ich mir fürs Kinderzimmer definitiv gewünscht, denn da muss das iPhone nun wirklich nicht immer mit dabei sein. Richtig problematisch wird es, wenn mehrere Kinder gemeinsam spielen wollen – denn für jedes Auto ist ein Smartphone erforderlich.

Aber wer weiß? Vielleicht ist die Umsetzung am Ende ja so gelungen, dass mich Carrera Hybrid auch mit einer Smartphone-Steuerung überzeugen kann? Erscheinen sollen die ersten zwei Sets im Herbst 2024 zu einem noch nicht bekannten Preis. Falls ihr Carrera Hybrid zuvor einmal selbst ausprobieren wollt, könnt ihr das übrigens auf der Spielwarenmesse in Nürnberg vom 30. Januar bis zum 3. Februar tun. Bis dahin gibt es die ersten Eindrücke im folgenden Video und weitere Infos auf der Hersteller-Webseite.