Bluetti SwapSolar und AC240: Neue portable Energielösungen vorgestellt

Auch das Unternehmen Bluetti, ein Hersteller für mobile Energielösungen, ist auf der diesjährigen CES 2024 zugegen und zeigt dort neue Produkte. Zwei davon ist die Bluetti SwapSolar Power-Combo und die Bluetti AC240, eine tragbare Powerstation für verschiedene Einsatzzwecke. Wir stellen die Neuheiten vor.

Das erste Produkt aus dem Bluetti-Labor ist SwapSolar, ein einzigartiges Produkt, das die Leistung des tragbaren Generators AC180T mit dem beliebten Bluetti MultiCooler kombiniert. Letzterer ist ein tragbarer Kühl- und Gefrierschrank, der Strom und Kühlung für unterwegs liefert.

Die Bluetti AC180T verfügt über eine Kapazität von 1.433Wh, eine Leistung von 1.800 Watt und eine Hubleistung von 2.700 Watt. Darüber hinaus gibt es ein Hot-Swap-Akku-Design, so dass sich die beiden 716,8-Wh-Akkus während des Betriebs austauschen lassen, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten. Die AC180T kann nahtlos mit zwei Akkus betrieben werden. Alternativ kann auch nur ein Akku eingelegt werden, während der andere den Bluetti MultiCooler, den weltweit ersten tragbaren 3-in-1-Kühl- und Gefrierschrank mit LFP-Betrieb, versorgt.

Der Bluetti MultiCooler ist nicht nur ein tragbarer Kühlschrank, sondern auch ein Gefrierschrank und eine Eismaschine. Mit einem 40-Liter-Fach, das eine Temperaturregelung von -20°C bis 20°C bietet, lassen sich Lebensmittel auch unterwegs frisch halten. Für die Nutzung wird einfach Wasser in eine spezielle Kammer oben auf der Kühlbox eingefüllt, um so auch binnen weniger Minuten Eiswürfel zu erhalten. Durch die Verwendung von fließendem Wasser und fortschrittlicher Technologie wird ein gleichmäßiger Fluss von Eis in Spitzenqualität gewährleistet.

Der Eiswürfelbereiter kann auch mit Strom aus dem Auto betrieben werden, eine Batterie ist nicht erforderlich. Alternativ lässt sich der MultiCooler auch über eine Steckdose, Solarzellen oder die Batterie des AC180T mit Strom versorgen. Wenn beide Akkus voll aufgeladen sind, kann man rund sechs Tage lang gekühlte Produkte oder Eiswürfel auf Reisen nutzen. Das Bluetti SwapSolar-Set mit AX180T-Powerstation und dem MultiCooler-Kühlschrank soll Ende Februar dieses Jahres bei Indiegogo an den Start gehen. Weitere Infos finden sich auf der Produktseite bei Bluetti.

Bluetti AC240: Volle Aufladung in nur 70 Minuten

Das Unternehmen hat auf der CES 2024 auch die neue Bluetti AC240, ein Kraftpaket, das für die härtesten Umgebungen entwickelt wurde und dank der Schutzart IP65 wasser- und staubdicht ist, präsentiert. Die AC240-Powerstation ist sowohl für die Strandparty als auch für die Baustelle geeignet und verfügt über eine Kapazität von1.536Wh, die mit vier B210-Erweiterungsakkus auf insgesamt 10,1KWh erweitert werden kann.

Die Bluetti AC240 hat eine Nennleistung von 2.400 Watt und eine Hubleistung von 3.000 Watt, um die meisten Stromanforderungen zu erfüllen. Es bietet eine blitzschnelle Aufladung und erreicht die volle Kapazität in nur 70 Minuten mit 2.400W AC-Ladung oder in nur zwei Stunden mit 1.200W PV-Ladung. Mit einem Wohnmobil-Stecker-Ausgang lässt sich ein Wohnmobil unterwegs mit Strom versorgen und gleichzeitig bis zu acht Geräte über die verschiedenen Ausgänge aufladen.

Eine 24/7-USV-Funktion sorgt für eine branchenführende unterbrechungsfreie Stromversorgung von 15 ms, so dass die wichtigen Geräte unterbrechungsfrei laufen, egal was passiert. Die AC240 Powerstation zeichnet sich außerdem durch lange Zyklen und eine 6-jährige Garantie aus. Die neue Powerstation AC240 wurde für ultimative Mobilität und Erweiterbarkeit mit acht B210-Akkus entwickelt und ermöglicht so längere Reisen und die gleichzeitige Stromversorgung mehrerer Geräte. Bluetti bietet zur Einführung einen Sonderpreis, wenn das AC240-Modell am 2. April 2024 bei Amazon und auf der Bluetti-Website erhältlich ist.