Haus des Geldes: Netflix-Spiel ist eine langatmige Angelegenheit

Falls ihr über ein aktives Netflix-Abonnement verfügt, könnt ihr seit geraumer Zeit auch das eine oder andere Spiel aus dem App Store damit nutzen. Mit dabei sind auch exklusive Titel, wie etwa das grandiose Terra Nil. In der vergangenen Woche hat es nun ein besonders bekannter Name in das Netflix Portfolio geschafft.

Wir haben Haus des Geldes: Deine Wahl (App Store-Link) mittlerweile angespielt und wollen euch ein bisschen darüber berichten, was euch nach dem über 500 MB großen Download erwartet. Gespielt werden darf übrigens nur auf dem iPhone, eine Anpassung für das iPad ist nicht vorhanden – das sind wir eigentlich anderes gewohnt.

Netflix selbst bezeichnet das neue Haus des Geldes Spiel als interaktive Crime-Story: „Du bist das neueste Mitglied der Crew des Professors. Deine Mission: Infiltriere die aufregende Verbrechenswelt der Unterweltkunstauktionen in Spanien und triff Entscheidungen, die dein Schicksal verändern. Diebstahl, Drama und Romanzen stehen in dieser interaktiven Liebesgeschichte im Mittelpunkt. Welche Wahl wirst du treffen?“

Euer eigener Charakter in Haus des Geldes

Zu Beginn der Geschichte, bei der natürlich ein Raub im Mittelpunkt steht, erstellt ihr zunächst euren eigenen Charakter. Schon wenig später trefft ihr auf die ersten bekannten Personen aus der erfolgreichen TV-Serie. Alles gestaltet in einer durchaus ganz ansehnlichen Comic-Grafik.

Die textbasierten Dialoge sind komplett lokalisiert, allerdings nicht vertont. Und sie ziehen sich. Es wird erzählt und erzählt. Immer wieder dürft ihr dabei auch aus drei Antworten wählen und sollt damit die Geschichte beeinflussen können. Zumindest in den ersten zwei Stunden des Spiels habe ich aber nicht den Eindruck, dass die Antworten irgendeine Relevanz haben.

Zwischen den ziemlich langen Dialogen gibt es dann auch einige „Rätsel“, die diesen Namen aber wirklich nicht verdient haben. Die ersten drei sind so lächerlich einfach, dass man sie selbst mit verbundenen Augen lösen kann. Hier wird definitiv keine Spannung erzeugt.

Aus meiner Sicht dümpelt „Haus des Geldes: Deine Wahl“ ziemlich lange nur so vor sich hin. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Story ist und ob es später noch spannender wird, aber die ersten paar Kapitel sind wirklich nichts bemerkenswertes. Hätte die TV-Serie damals auf diesem Niveau angefangen, wäre sie mit Sicherheit kein Erfolg geworden.