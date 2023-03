Terra Nil: Das bisher beste Spiel auf Netflix Games?

Solltet ihr Netflix abonniert haben und zudem gerne das eine oder andere Strategie-Spiel auf eurem iPhone oder iPad spielen, dann haben wir einen wirklich heißen Tipp für euch: Terra Nil (App Store-Link). Das Öko-Strategiespiel ist gestern erschienen und hat mich auf Anhieb beeindrucken können.

Kommen wir zunächst einmal zu den wichtigsten Fakten. Terra Nil kann kostenlos geladen werden, erfordert allerdings einen aktiven Netflix-Account, um gespielt werden zu können. Der Download der Universal-App für iPhone und iPad ist rund 700 MB groß und beinhaltet eine deutsche Lokalisierung.

Terra Nil kann ganz ohne Zeitdruck gespielt werden

In Terra Nil dreht sich alles darum, ein von der Menschheit zerstörtes Ökosystem wieder aufleben zu lassen. Man stellt mit einer Vielzahl an Hilfsmitteln verschiedene Biome wieder her und packt dann alles zusammen, um die Natur zu verlassen, als wenn man nie dagewesen wäre.

Ich habe bereits mit der ersten Landschaft angefangen und nicht nur die Vegetation zurückgebracht, sondern auch schon die ersten Tiere entdecken können. Um das zu schaffen, muss man zunächst Energie produzieren, den Boden entgiften und danach Pflanzen aussäen. Zwischendurch wird auch mal etwas Wildnis verbrannt, um nährstoffreichen Boden zu schaffen und einen Wald anzulegen.

Das Entwicklerteam verspricht sechs bis acht Stunden Spielspaß und eine Vielzahl an prozedural generierten, immer wieder spielbaren Biomen, darunter vulkanische Gletscher, zerstörte Städte und tropische Inseln. Jedes Biom bietet eigene klimatische Bedingungen, Landschaften, Flora und Fauna. Wer die Herausforderungen aller vier Regionen gemeistert hat, kann sich in freischaltbaren alternativen Leveln neuen Herausforderungen stellen.

Was mir persönlich sehr gut gefallen hat: In Terra Nil gibt es absolut keinen Zeitdruck. Man kann in aller Ruhe neue Objekte platzieren und miteinander kombinieren, zwischendurch auch einfach mal heran zoomen und die tollen Grafiken und Animationen entdecken.