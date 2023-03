Tineco reduziert Nass-Trocken-Sauger, Teppichreiniger und Akku-Staubsauger

Anzeige. Heute starten ab 18 Uhr die Frühlingsangebote bei Amazon. Vorab könnt ihr euch schon ausgewählte Produkte aus dem Hause Tineco günstiger sichern. Unter anderem ist der Nass-Trocken-Sauger Tineco Floor One S5 reduziert.

Der Tineco Floor One S5 (Amazon-Link) ist bei uns im Büro immer noch im Einsatz. In meinem Testbericht habe ich dem Wischer gute Ergebnisse bescheinigt. Die Kapazität der Wasserbehälter beträgt 0,8 Liter, der Schmutzwasserbehälter fasst 0,7 Liter. Im einfachen Modus ist das Gerät nur 78 dB laut, wer besonders hartnäckige Flecken entfernen möchte, schaltet eine Stufe hoch, muss dann aber auch kurzzeitig etwas mehr Krach in Kauf nehmen. Außerdem gibt es eine einseitige Kantenreinigung. Über das Display könnt ihr den Modus ablesen oder die Verschmutzung sehen. Eine App-Anbindung ist verfügbar, die Laufzeit liegt bei rund 35 Minuten.

Hier im Büro sind wir mit Straßenschuhen unterwegs, zudem parke ich mein Rad im Vorraum. Hier fällt also deutlich mehr Dreck als in der Wohnung Zuhause an. Es ist schon erstaunlich, wie dreckig das Wasser nach der Reinigung ist. Ich finde die Nutzung solch eines Geräts komfortabler als die Nutzung von Mopp und Eimer. Zudem reinigen sich die Rollen in der Station selbst.

Der Tineco Floor One S5 kostet jetzt nur noch 399 Euro statt 509 Euro.

Tineco Floor One S3 für 299 Euro

Noch günstiger ist der Floor One S3 (Amazon-Link). Die Laufzeit liegt bei rund 35 Minuten, wobei im einem Rutsch gesaugt und gewischt wird. Nach der Reinigung könnt ihr die Selbstreinigung starten und die Rollen werden gereinigt. Da die Bürste hier leider nicht durchgängig ist, gibt es keine Kantenreinigung. Der One S3 kostet jetzt 299 Euro statt 399 Euro.

Tineco Carpet One für 379 Euro

Der Tineco Carpet One (Amazon-Link) ist ein smarter Teppich- und Polsterreiniger. Der Teppichreiniger wurde entwickelt, um eine einfache, professionelle Reinigung von Teppichen und anderen Textilien im Haushalt zu ermöglichen. Dies ist besonders für Haushalte mit Kleinkindern, die häufig auf dem Boden spielen, eine optimale Möglichkeit für mehr Hygiene und Sauberkeit. Der Tineco Carpet One bietet eine Saugleistung von 130 AW und eine Motorleistung von 1.300 W.

Falls euer favorisierte Bodenbelag Teppich ist oder ihr einfach viele Teppiche im Einsatz habt, ist der Carpet One die richtige Wahl. Mit dazu gibt es auch eine Flasche Reinigungslösung, beachten müsst ihr auch, dass der Betrieb nur mit Kabel möglich ist. Das ist ausreichend lang, kann aber auch mal im Weg liegen.

Der Tineco Carpet One kostet jetzt nur 379 Euro statt 499 Euro.

Tineco Carpet One Spot für 399 Euro

Mit dem Tineco Carpet One Spot (Amazon-Link) lassen sich gezielt Flecken auf Polstern oder Teppichen entfernen. Hier ist nur ein Handstück vorhanden, mit dem sich kleine Flächen schnell und effektiv reinigen lassen. Hier kommt ein Akku zum Einsatz der zwischen 25 und 40 Minuten hält. So könnt ihr zum Beispiel auch euer Auto reinigen. Im der Station selbst findet auch eine Selbstreinigung statt.

Der Tineco Carpet One Spot kostet jetzt nur 399 Euro statt 499 Euro.

Tineco Pure One S15 Pet für 419 Euro

Der Tineco Pure One S15 ist in zwei Versionen verfügbar. In der Pet-Version (Amazon-Link) ist zusätzlich eine Mini-Bürste mit Direktantrieb dabei, mit der sich besonders leicht das Sofa, das Bett oder auch das Auto aussaugen und von Tierhaaren entfernen lässt. Mit 0,47 Liter ist der Staubbehälter nicht ganz so groß. Über ein Display werden alle wichtigen Details angezeigt und mit der iLoop-Funktion die Saugkraft der Verschmutzung angepasst. Die Laufzeit liegt bei bis zu 40 Minuten, wer immer auf der höchsten Stufe saugt, muss schneller wieder zur Ladestation. Gut: Der Bürstenkopf bietet ein LED-Licht, um auch in dunklen Ecken oder unter dem Sofa jeden Staubkorn identifizieren zu können. Mit den zwei Aufsätzen, die bei beiden Varianten dabei sind, lässt sich der Sauger auch schnell als Handstaubsauger verwenden. Hier ist eine Fugendüse und eine 2-in-1 Düse mit dabei.