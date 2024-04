Govee Floor Lamp 2: Verbesserte Version mit Matter gestartet

Govee hat mal wieder ein neues Produkt auf den Markt gebracht: Die Govee Floor Lamp 2. Den Nachfolger der Govee Lyra bekommt ihr zum Start sogar etwas günstiger, statt 149,99 Euro werden nur 119,99 Euro (Amazon-Link) fällig, wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert. Wir konnten uns die Govee Floor Lamp 2 bereits ansehen und wollen euch einige Details rund um die Stehleuchte mit auf den Weg geben.

Vorab allerdings ein kleiner Hinweis: Nächste Woche, am 22. April, wird die Govee Floor Lamp Pro erscheinen. Sie ist ein bisschen größer und hat im Standfuß einen Bluetooth-Speaker integriert. Vom Hocker gehauen hat der uns allerdings nicht, mehr dazu gibt es dann in der nächsten Woche. Heute konzentrieren wir uns erst einmal auf die bereits verfügbare Govee Floor Lamp 2.

Govees neue Stehleuchte muss wieder zusammengebaut werden

Im Gegensatz zum Premium-Hersteller Philips Hue, der seine Hue Gradient Signe in einem Stück fertigt, bekommt ihr bei Govee einen Bausatz, aus der ihr die 152 Zentimeter große Stehleuchte selbst zusammenbauen muss. Das ist aber eine Sache von wenigen Minuten und ja auch nur ein mal notwendig.

Drei Metallschienen werden zusammengeschraubt und am Standfuß befestigt, danach wird der Leuchtstreifen eingesetzt und die Stromversorgung herstellt. Das ist wirklich keine große Herausforderung, zumal ein passender Schraubendreher im Lieferumfang beiliegt. Ebenfalls mit dabei ist übrigens eine kleine Fernbedienung. Der große Vorteil dieser Lösung: Die Verpackung ist natürlich viel kompakter. Der Nachteil: Die Verbindungsstellen sind durchaus sichtbar, vor allem bei hellen Lichteinstellungen.

So hell leuchtet die Govee Floor Lamp 2

Die Govee Floor Lamp 2 bietet bei 4.000 Kelvin eine maximale Helligkeit von 1.725 Lumen. Das ist durchaus beachtlich hell, allerdings verzichtet Govee auch bei der neuen Stehleuchte auf dedizierte weiße LEDs. Es ist RGB-Technik verbaut und das weiße Licht wird aus Farben gemischt. Prinzipiell sehen die Weißtöne schon ziemlich gut aus, hier kann man letztlich wirklich nicht mehr meckern.

Insgesamt sind in der Stehleuchte 174 LEDs verbaut, von denen 144 auf den „Stab“ entfallen. 30 weitere LEDs sind im Standfuß zu finden, was für mich eine richtig tolle Neuerung darstellt. Auch dort kann das Licht in verschiedene Segmente unterteilt werden. Ihr könnt sogar nur die LEDs im Sockel einschalten, was beispielsweise für ein Nachtlicht eine richtig tolle Funktion ist.

Die Govee-App und ich könnten doch noch Freunde werden

Und dann ist da ja aber noch die Govee-App, mit der ich mich bisher nie so wirklich anfreunden konnte. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass der Hersteller durchaus Arbeit in die Software gesteckt hat und die ganze Sache nicht mehr ganz so schlimm ist, wie früher.

Ich nenne hier ja immer gerne ein Beispiel: Einen Farbverlauf einstellen. Bei Philips Hue bewegt man dazu drei Punkte an die gewünschten Positionen eines Farbkreises und die Software regelt den Rest. Innerhalb von wenigen Sekunden hat man einen perfekt verlaufenden Farbverlauf erstellt. Genau das ist bei Govee genau wie bei vielen anderen Herstellern auch nicht möglich.

Aber immerhin ist Land in Sicht: In der Govee-App gibt es jetzt eine „Gradient“-Funktion, die zwischen den Segmenten für passende Übergänge sorgt. Es ist aber weiterhin recht umständlich, die einzelnen Segmente und Farben allesamt manuell an- und abwählen zu müssen.

In einer Disziplin hat Govee die Nase gegenüber Philips Hue aber durchaus vorn: Animationen. Auch die Govee Floor Lamp 2 kann in allen erdenklichen Farben und Geschwindigkeiten blinken. Das sieht zum Teil auch sehr beeindruckend aus, für den Alltag ist das aber oftmals etwas zu viel.

Steuerung über Matter ist ebenfalls kein Problem

Sehr gefreut habe ich mich über die Tatsache, dass die Govee Floor Lamp 2 vom Start weg Matter beherrscht und damit auch in Apples Home-App landet. Die Verbindung wird dabei über WLAN hergestellt und die Möglichkeiten sind leider etwas eingeschränkt: Es sind nur durchgängige Farben möglich, keine Farbverläufe. Das ist aber explizit keine Schwäche und auch kein Fehler von Govee, sondern eine Einschränkung von Matter, die auch alle anderen Hersteller betrifft.

Nur eine Sache finde ich etwas schade: Stab und Sockel der Stehleuchte tauchen in Matter als ein gemeinsames Gerät auf, womit sie nicht unabhängig voneinander gesteuert werden können. Das funktioniert leider nur in der Govee-App.

Unterm Strich ist die Govee Floor Lamp 2 eine durchaus gelungene Sache. Zwar ist sie leider nicht aus einem Stück gefertigt, insbesondere die Funktionen sind aber sehr vielfältig. Im Vergleich zum Vorgänger begeistern mich die LEDs im Standfuß am meisten, sie eignen sich wunderbar als kleines Nachtlicht. Für 119,99 Euro bekommt ihr Matter-Unterstützung vom Start weg, nur in die Govee-App muss man sich etwas einarbeiten. Aber auch hier sind mittlerweile Fortschritte zu erkennen.

