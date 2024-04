Kindle Paperwhite im Angebot: Ich ziehe einen E-Book-Reader meinem iPad vor

Da ich tagtäglich mit Texten im Internet zu tun habe und selbst Texte tippe, habe ich nach Feierabend kein großes Interesse noch ein Buch zu lesen. Anders sieht das im Urlaub aus, in dem ich mir die Zeit nehme und gerne mal ein spannendes Buch konsumiere. Kein klassisches Buch, sondern E-Books auf dem Kindle Paperwhite (Amazon-Link). Der Paperwhite ist das beliebteste Modell und ihr könnt zahlreiche E-Books laden, ohne das Gewicht des Gepäcks merklich zu erhöhen.

Da der Kindle Paperwhite mit einem E-Ink-Display ausgestattet ist, kann der E-Book-Reader Text optimiert darstellen. Auch bei voller Sonneneinstrahlung kann man den Text immer noch lesen und um die Akkulaufzeit muss man sich gar keine Gedanken machen. Das sieht beim iPad etwas anders ans, denn das glänzende Display ist an sich wirklich großartig, aber zum Lesen von Texten nur bedingt geeignet. Da spielt der Kindle Paperwhite halt seine Stärken aus.

Kindle Paperwhite ist ein empfehlenswerter E-Book-Reader

Im Angebot ist der Kindle Paperwhite mit 6,8 Zoll Display und mit 16 GB gibt es ausreichend Speicherplatz für E-Books. Zusätzlich kann man die Farbtemperatur einstellen und aus warmen und kalten Tönen wählen. Da der E-Book-Reader wasserfest ist, könnt ihr ihn auch am Pool, im Meer oder in der Badewanne nutzen. Praktisch: Es gibt eine Anbindung an Audible und ihr könnt mit verbundenen Bluetooth-Kopfhörern auch ein Hörbuch genießen.

Nicht ohne Grund ist der Kindle Paperwhite so beliebt, immerhin liegt er gut in der Hand, zeigt den Text optimiert an und mit der Hintergrundbeleuchtung kann man auch in dunklen Umgebungen weiter lesen.

Kindle unterstützt auch EPUB-Dateien

Lange Zeit musste man seine E-Books zwingend bei Amazon kaufen und das gängige E-Book-Format EPUB wurde nicht unterstützt. Das hat sich glücklicherweise geändert und über die Kindle-App könnt ihr auch EPUB-Dateien aus anderen Quellen an den Kindle senden. Ich empfehle weiterhin die kostenlose App Calibre, mit der man E-Books perfekt verwalten und auch EPUB-Dateien an den Kindle senden kann.

Kindle Paperwhite jetzt für 109,99 Euro sichern

Für 109,99 Euro könnt ihr euch den Kindle Paperwhite mit 16 GB Speicher und „Spezialangeboten“ sichern. Der Sperrbildschirm zeigt auf dem Sperrbildschirm sowie im Ruhezustand gesponserte Bildschirmschoner an. Mich stört die Werbung da nicht, dafür könnt ihr beim Gerät Geld sparen. Im Angebot sind die Farbvarianten Agavengrün, Denimblau und Schwarz, hingegen kostet die schwarze Variante ohne Werbung mit 129,99 Euro etwas mehr.