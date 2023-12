Netflix Games: Diese Spiele kommen 2024

Auch in 2024 geht es weiter mit Netflix Games. Der Streaming-Anbieter erweitert sein Spiele-Portfolio im neuen Jahr um diverse weitere Titel. Bis Ende diesen Jahres sollen 86 Titel auf der Plattform verfügbar sein. In 2024 sollen laut einer Pressemitteilung weitere 90 Titel folgen. Zu vier Spielen hat das Unternehmen nun schon weitere Informationen veröffentlicht.

Gerade mal zwei Jahre ist es her, dass Netflix seine Games-Section gelauncht hat. Seither hat sich viel getan und auch in 2024 will das Unternehmen diesen Bereich weiter ausbauen. Vier der insgesamt 90 geplanten neuen Spiele wurden jetzt genauer angekündigt.

Cozy Grove: Camp Spirit

Crazy Grove: Camp Spirit ist das Nachfolger-Spiel von Cozy Grove, dem Sim-Spiel, das sich ums Campen auf einer Spukinsel dreht. Auch in der Fortsetzung von Cozy Grove seid ihr Geisterpfadfinder auf einer Spukinsel. Im Spiel freundet ihr euch mit geplagten Geisterbären an und helft ihnen. Die Fortsetzung enthält aber nicht nur neue Geistergeschichten, sondern auch neue Aktivitäten, die ihr im Spiel machen könnt und neue Tiere, die euch auf eurer Reise begleiten.

FashionVerse

FashionVerse richtet sich an die Mode-Designer unter euch, oder an alle, die es werden wollen: Im Spiel könnt ihr eure eigene Mode entwerfen, Outfits kreieren und Models in fotorealistischen Settings einkleiden. Verschiedene Challenges runden das KI-gestützte 3D-Game ab.

Game Dev Tycoon

Für Fans von Videospielen: In Game Der Tycoon könnt ihr die Geschichte der Videospielindustrie nachspielen, indem ihr in den 80ern Jahren euer eigenes Videospielunternehmen gründet, managet und an die Spitze bringt. In der Netflix-Edition des Games könnt ihr außerdem Spiele entwickeln, die auf euren Lieblingsserien und -filmen des Streaminganbieters beruhen.

Sonic Mania Plus

Mit Sonic Mania Plus hat sich Netflix die Exklusiv-Rechte an diesem Sonic-Game gesichert. Zum ersten Mal könnt ihr Sonic nun auch auf dem Smartphone spielen. Ihr könnt diverse bekannte Charaktere wie Sonic oder Tail spielen und gegen neue oder auch altbekannte Bosse und Gegner kämpfen.

Weitere neue geplante Spiele für 2024

Netflix hat außerdem eine Liste weiterer Spiele veröffentlicht, die im nächsten Jahr erscheinen sollen, darunter:

Braid, Anniversary Edition (April 30)

Chicken Run: Eggstraction

The Dragon Prince: Xadia

Dumb Ways to Survive

Hades

Harmonium: The Musical

Katana Zero

Money Heist: Ultimate Choice (Jan 4)

Monument Valley 1 & 2

Netflix Stories: Virgin River

Paper Trail

The Rise Of The Golden Idol

Alle Spiele sind werbefrei und in jedem Netflix-Abo-Typ enthalten. Freut ihr euch schon auf die Neuerscheinungen? Welche ist euer Favorit?