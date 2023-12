appgefahren Adventskalender: 15. Türchen mit Netatmo

Es ist einer der Klassiker im Smart Home Bereich: Die Netatmo Wetterstation. Gefühlt ist das smarte Messgerät für den Innen- und Außenbereich schon vor dem iPhone auf den Markt gekommen, aber mutmaßlich war es erst danach soweit. Wann genau, das werdet ihr später noch herausfinden.

Die Netatmo Wetterstation besteht aus zwei Teilen. Einem Innenmodul und einem wetterfesten Außenmodul. Damit könnt ihr Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität innen und außen, Lärmpegel innen sowie den Luftdruck. Sämtliche Messwerte werden anschaulich in einer App gesammelt und dargestellt. Mittlerweile können die Messdaten des Basis-Sets auch in HomeKit übertragen werden.

Zusätzlich zur Wetterstation bietet Netatmo einiges an Zubehör an. Neben zusätzlichen Innenmodulen für weitere Räume gibt es einen Regenmesser und einen Windmesser. Was die machen, dürfte wohl ziemlich selbsterklärend sein. Die beiden zusätzlichen Sensoren packen wir noch mit ins Paket.

Neben der Unterstützung von HomeKit und der eigenen App ist die Netatmo Wetterstation auch mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. Alle weitere Infos findet ihr auf der Hersteller-Webseite.

Die Lösung des 14. Türchens: Es sind 22 Kochfunktionen – das wussten 95 Prozent von euch. Über einen neuen Philips Airfryer XXL darf sich Manuel S. freuen.

Die Gewinnerin oder den Gewinner der Auslosung werden wir im nächsten Türchen bekannt geben. Bitte beachtet, dass pro Person nur eine Teilnahme pro Türchen erlaubt ist. Zudem ist der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor des Gewinnspiels tätig.