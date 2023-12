Letzte Chance: 50 Prozent Rabatt auf den Jackery Explorer 500

Anzeige. Ihr seid auf der Suche nach einer mobilen Powerstation mit oder ohne Solarmodul? In Jackerys Weihnachts-Sale könnt ihr euch bis zu 50 Prozent Rabatt sichern, diesmal sind die kleineren Powerstations im Angebot.

Jackery Solargenerator 500 + 100 Watt SolarSaga

Der Jackery Solargenerator 500 gehört zu den kleineren Stationen und bietet eine Kapazität von 518 Wh. Die Station eignet sich um Zubehör aufzuladen, zum Beispiel ein iPhone, ein iPad, ein MacBook, Akkus für eine Kamera oder Drohne und mehr. Großgeräte können nicht betrieben werden, die Nennleistung liegt bei maximal 500 Watt, wobei eine kurzzeitige Spitzenleistung von 1.000 Watt möglich ist. Als Anschlüsse kommen hier 3x USB-A, eine herkömmliche Steckdose, ein Autoanschluss und ein DC-Ausgang zum Einsatz. Mit dem 100 Watt SolarSaga Solarmodul könnt ihr die Station auch mit Sonnenenergie aufladen, wobei das in den dunklen Monaten eher schwierig ist. Mit nur 4,13 Kilogramm ist die Powerstation noch ziemlich leicht, mit dem Tragegriff lässt sich sich einfach transportieren. Zusammen mit dem 100 Watt Solarmodul kostet das Bundle nur noch 429 Euro (zum Angebot) statt 945 Euro.

Solltet ihr euch nur für die Powerstation interessieren, könnt ihr diese bei Amazon günstiger erwerben, hier ist der Preis von 659,99 Euro auf nur 299 Euro (Amazon-Link) gefallen – satte 55 Prozent Rabatt!

Jackery Solargenerator 500 + 100W Solarmodul 945 EUR 429 EUR im Jackery-Shop kaufen

Jackery Explorer 1000 für nur 499 Euro

Noch mehr Rabatt gibt es beim Jackery Explorer 1000, hier zahlt ihr nur 499 Euro (Amazon-Link) statt 1.249 Euro – 60 Prozent gespart! Die Variante 1000 bietet 1.002 Wh, 1.000 Watt Nennleistung und bis zu 2.000 Watt Spitze. Als Anschlüsse gibt es zwei herkömmliche 230V Steckdosen, 2x USB-C, 2x USB-A sowie einen 12V-Autoanschluss. Auf dem praktischen Display wird die Kapazität der Station angezeigt, ebenso der Input und Output in Watt. Wer möchte, kann auch die Station 1000 via Solarmpodul mit Strom versorgen. Mit 10 Kilogramm ist die Powerstation etwas schwerer, aber immer noch im Rahmen.

Jackery Explorer 1000 Pro für nur 839 Euro

Wenn ihr etwas mehr Geld investieren möchtet, bekommt ihr die Station mit 1.002 Wh, 2x USB-C, 2x USB-A, 2x 230V Steckdosen und Autoanschluss für nur 839 Euro (zum Angebot) statt 1.299 Euro. Genau diese Station habe ich weiterhin persönlich im Einsatz und versorge auf meiner Haus-Baustelle meine elektronischen Geräte mit Strom. Zudem schließe ich auch mal eine Lampe oder eine Bohrmaschine an. Das ist ziemlich praktisch, da man so auch in der hintersten Ecke Strom hat. Beim Jackery Explorer 1000 Pro könnt ihr rückseitig sogar zwei Solarmodule gleichzeitig anschließen und die Powerstation schneller mit grünem Strom versorgen.