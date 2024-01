Roborock S8 MaxV Ultra bekommt bewegliche Seitenbürste

Mein Testbericht zum Waschtrockner Roborock Zeo One ist in Arbeit und mit etwas Verspätung lässt sich der Zeo One zum Beispiel bei MediaMarkt online bestellen. Heute möchte ich aber einen Ausblick gewähren, auf Produkte, die Roborock in der Pipeline hat. Offizielle Ankündigungen gibt es dazu noch nicht, ein paar Quellen haben aber schon erste Details verraten.

Bei der Zulassungsstelle FCC sind Dokumente und Fotos einsehbar, die eine bewegliche Seitenbürste im kommenden Roborock S8 MaxV Ultra zeigen. Die Bürste befindet sich dabei an einem ausfahrbaren Arm und wird so vermutlich sonst schwer erreichbare Ecken besser reinigen können. Gut möglich ist auch, dass das Dock überholt und eine Wäsche mit heißem Wasser ermöglicht wird.

Ich selbst habe noch den Roborock S7 MaxV Ultra im aus 2022 im Einsatz und bin vor allem mit der Navigation sehr zufrieden. Bei den V-Modellen kommt eine RGB-Kamera zum Einsatz, die auch kleine Objekte erkennt. Bei der Neuauflage wird die DuoRoller-Bürste aus dem S8 verbaut, die Saugkraft wird wohl zwischen 7.000 und 8.000 Pascal liegen.

Roborock Q Revo MaxV in den Startlöchern

Mit dem Roborock Q Revo hat der Hersteller erstmals einen Saug- und Wischroboter mit drehbaren Wischpads auf den Markt gebracht. Der Nachfolger Roborock Q Revo MaxV steht in den Startlöchern, vermutlich wird er in Kürze vorgestellt. Der Name weist schon darauf hin, dass das Gerät um eine Kamera ergänzt wird, um noch besser navigieren zu können. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.

Neuer Nass-Trockensauger

Roborock hat ein Foto zur CES mit Silhouetten neuer Produkte veröffentlicht. Zu sehen sind zwei Saug-Wisch-Stationen sowie ein neuer Nass-Trockensauger. Dieses Modell unterscheidet sich von den bisherigen Dyad-Ausführungen und ich könnte mir vorstellen, dass das neue Modell auch flach unter Möbeln wischen kann. Ob Roborock auch auf eine heiße Reinigung setzt, bleibt abzuwarten. Die Details fehlen.

Vorstellung auf der CES

Passend zum Foto kann man davon ausgesehen, dass die Produkte in Kürze zur CES angekündigt werden. Sobald wir offizielle Informationen, Preise und mehr haben, werden wir sie sofort an euch weiterreichen.