Roborock Q Revo im Test: Rotierende Wischpads und praktische Absaug- und Wischstation

Der Q Revo ist der erste Saug- und Wischroboter aus dem Hause Roborock, der rotierende Wischpads mitbringt. Wir konnten das Mittelklassenmodell schon ausführlich ausprobieren und wollen euch zum Marktstart alle wichtigen Details mit auf den Weg geben.

Der Roborock Q Revo kostet 849 Euro, kann zum Start aber für 799 Euro (MediaMarkt/Saturn) gekauft werden. Sicherlich kein günstiger Preis, im Vergleich zum Top-Modell Roborock S8 Pro Ultra aber 43 Prozent weniger. Im Endeffekt verrichtet der Q Revo die gleiche Arbeit, verfügt über Frischwasser- und Schmutzwassertanks und integriert einen Staubbeutel in der Station. Dennoch muss man beim Q Revo ein paar Abstriche machen.

Schon beim Auspacken fällt auf: Die Verarbeitung ist nicht ganz so hochwertig wie bei den Top-Modellen von Roborock. Der Kunststoff wirkt billiger und alles etwas klappriger, allerdings kann man hier keineswegs von einer schlechten Verarbeitung sprechen. Die Station ist 340 x 487 x 561 Millimeter groß, oberhalb können die Wassertanks entnommen werden, die nach dem Auspacken erst einmal ausdünsten müssen, da hier ein beißender Plastikgeruch raus kommt.

Der Frischwassertank ist mit 5 Liter groß bemessen, Im Dreckwassertank finden 4,2 Liter Platz. Der Roboter selbst kann seinen kleinen 80 Milliliter Tank an der Station befüllen und gibt das Wasser bei der Reinigung kontinuierlich auf die Wischpads ab. Je nach Einstellung und Größe der Wohnung kann man mehrere Wochen reinigen, ohne manuell eingreifen zu müssen.

Der 2,7 Liter große Staubbeutel, der liegend in der Station Platz findet, weicht vom herkömmlichen Design von Staubbeuteln ab, hier wird man dann wohl zwingend die Beutel von Roborock nachkaufen müssen. Im Lieferumfang ist ein Beutel in der Station, zudem wird ein Ersatzbeutel mitgeliefert. Die Klappe an der Station kann nur komplett abgenommen werden, eine Art Schublade wäre eventuell schöner.

Technisch ist der Roborock Q Revo gut ausgestattet, hier gibt es bis zu 5500 Pascal Saugkraft und eine Vollgummi-Rolle, die das Aufwickeln von Haaren weitestgehend verhindert. Die Seitenbürste schiebt den Dreck in die Mitte und die Haupteinheit saugt den Schmutz dann auf. Gut: Die gegeneinander rotierenden Wischpads können auch bis zu 7 Millimeter hochgefahren werden und machen Teppiche in einem Durchgang nicht nass. Die Pads selber rotieren 200 Mal pro Minute.

Der Roborock Q Revo navigiert zuverlässig durch eure Räume, hier kommt eine herkömmliche Laser-Navigation zum Einsatz. Der Roboter fährt erst die Ränder ab und reinigt dann die Räume, wobei ihr auch einen Schnellreinigungsmodus aktivieren könnt, bei dem die Route effizient angepasst wird. Die Hindernisumgehung ist gut, da hier aber keine Kamera zum Einsatz kommt, können kleinere Objekte nicht zuverlässig erkannt werden. Kabel, Schnürsenkel und ähnliches sollten vorher weggeräumt werden, damit der Q Revo seine Arbeit zuverlässig erledigen kann. Kleinere Gegenstände werden umgefahren und umher geschubst und können dazu führen, dass der Roboter seine Arbeit vorzeitig abbrechen muss. Je aufgeräumter der Boden, um so effizienter kann der Q Revo arbeiten – das gilt generell für alle Roboter, wobei die Geräte mit Kamera kleinere Objekte deutlich besser erkennen und umfahren können.

Roborock-App ist spitze

Roborock bietet meiner Meinung nach die beste App (App Store-Link) an. Diese ist einfach zu bedienen, ordentlich strukturiert und selbsterklärend. Ihr könnt diverse Einstellungen vornehmen, eure Karte mit NoGo-Zonen anpassen, den Bodentyp bestimmen, Räume teilen, Zeitpläne anlegen, das Zeitintervall der Moppwäsche bestimmen, Firmware-Updates einspielen und mehr. Hier gibt es nicht nur eine tolle Hardware, sondern auch eine super Software, die perfekt auf das Produkt abgestimmt ist.

Wartung und Reinigung

Obwohl der Roborock Q Revo eine Zeit lang autonom abreiten kann, muss man zwischendurch das Frischwasser auffüllen, das Schmutzwasser entleeren, den Staubbeutel leeren oder auch wechseln. Ebenso sollten man hin und wieder alle Sensoren am Roboter reinigen und die Station warten. Beim Q Revo ist die Wascheinheit, in der die Wischpads gereinigt werden, eine Art Wanne, die ihr entnehmen und so einfacher reinigen könnt. Das ist wirklich eine Erleichterung, die Wartung bei den Top-Modellen S7 und S8 ist etwas nerviger; da es hier keine Wanne gibt muss man die Wascheinheit direkt in der Station reinigen. Das ist umständlich.

Wischpads oder Wischtuch?

Das ist eine Frage, die wohl jeder für sich selbst beantworten muss. Bei mir reinigt immer noch der S7 MaxV Ultra mit vibrierender Wischplatte und ich bin weiterhin sehr mit dem Ergebnis zufrieden. Rotierende Wischpads machen ebenfalls einen guten Job, können Dreck aufgrund der Rotation aber auch mal weiter weg schieben statt aufzunehmen. Beide Varianten haben ihre Berechtigung, mir persönlich gefällt das Wischtuch besser.

Ein Roborock ist immer etwas teurer

Roborock hat die Rufe der Community erhört und einen Roboter mit Wischpads herausgebracht. Hier gibt es solide Qualität, eine gute, aber nicht perfekte Navigation, eine Wisch- und Absaugstation und gute Ergebnisse. Die App-Bedienung ist nicht zu vernachlässigen und ansonsten ist das Gesamtpaket top. Mit 849 Euro bzw. 799 Euro ist der Q Revo kein Schnäppchen, sicherlich zahlt man hier auch ein wenig für den Roborock-Namen.

Wer einen Saug- und Wischroboter mit drehenden Wischpads bevorzugt, findet jetzt auch bei Roborock ein passendes Modell. Ähnliche Varianten findet man bei anderen Anbietern aber auch für weniger Geld.

Bei MediaMarkt und Saturn ist der neue Q Revo verfügbar, bei Amazon ebenfalls, allerdings wird hier noch der Preis von 849 Euro angezeigt.