Ridiculous Fishing EX: Neuauflage des Arcade-Klassikers

Es ist schon mehr als zehn Jahre her, seit ich das erste Mal über Ridiculous Fishing berichtet habe. Bereits damals hat mich das Spiel mit seiner verrückten Idee begeistern können. Falls ihr euch noch an den Arcade-Klassiker von damals erinnert und aktuell ein Apple Arcade Abo habt, dann gibt es gute Nachrichten: Mit Ridiculous Fishing EX (App Store-Link) ist so etwas wie die Neuauflage auf Apples Spiele-Plattform erschienen.

An der verrückten Spielidee hat sich glücklicherweise nicht viel verändert, auch wenn sie leider nicht besonders freundlich zu den Fischen ist: Ihr werft eine Angel aus, die ihr durch geschickte Steuerung so weit wie möglich ins Wasser gleiten lassen müsst. Auf dem Weg nach oben werden die Fische dann aufgesammelt, in die Luft gewirbelt und dann von euch abgeschossen.

Über zwei Jahre hinweg wurde der Klassiker aus 2013 aufpoliert. Die Retro-Grafiken sind jetzt dreidimensional, es gibt einen neuen Endspielmodus und zahlreiche neue Inhalte. Darunter natürlich auch einige neue Fische.

Besonders gelungen ist in Ridiculous Fishing EX auch die Aufmachung abseits des Wassers. Billy, der Fischer, hat natürlich sein Smartphone dabei, das mit allerhand Apps ausgestattet ist. Unter anderem gibt es eine Shopping-App, in der das gesammelte Geld für neue Angeln und anderes Zubehör ausgegeben werden kann. Außerdem gibt es ein fiktives soziales Netzwerk und auch ein kleines Fische-Wiki, in dem alle entdecken Meeresbewohner gesammelt werden.

Und wie es sich für Apple Arcade gehört, gibt es in Ridiculous Fishing EX natürlich keine Werbung und keine In-App-Käufe. Auch das macht den Titel zu einer wundervollen Empfehlung, wenn man im Badezimmer oder an der Bushaltestelle mal wieder ein paar Minuten Zeit verschwenden muss.