Puyo Puyo Puzzle Pop: Neues Spiel von SEGA bei Apple Arcade

Nach fast einem Jahrzehnt kehrt SEGAs beliebtes Franchise Puyo Puyo mit dem neuen Spiel Puyo Puyo Puzzle Pop (App Store-Link) zurück. Die Neuerscheinung steht ab sofort bei Apple Arcade im Rahmen des Spiele-Abonnements kostenlos zum Download für iPhones, iPads, den Mac und das Apple TV bereit. Für die Installation des Spiels sollte man neben 1,6 GB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 11.0 zur Verfügung stellen. Auch eine deutsche Lokalisierung ist zum Start gleich mit an Bord.

Das Farbkominations-Puzzle des japanischen Entwicklers SEGA beinhaltet eine völlig neue Geschichte, 24 spielbare Charaktere aus den vielen „Puyo Puyo“ Spielen und einen Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler und Spielerinnen. Im App Store heißt es zu Puyo Puyo Puzzle Pop:

„Tauche exklusiv bei Apple Arcade in die bezaubernde Welt von Puyo Puyo ein, dem klassischen und allseits beliebten japanischen Farbkombinations-Puzzle-Spiel. Reise in ein skurriles Reich voller liebenswerter Charaktere, wo das Platzenlassen von Puyos zu einem unterhaltsamen Zeitvertreib wird und sich jede passende Kombination großartig anfühlt.“

Mehrere Spielmodi für jeden Geschmack

Puyo Puyo Puzzle Pop bietet gleich mehrere Modi, um die Gamer an den Bildschirm zu fesseln. Neben einer umfangreichen spannenden Geschichte, die sich laut Entwicklerteam „im Laufe des Spiels entfaltet“ und die bereits erwähnten 24 Charaktere einschließt, gibt es auch einen Arcade-Modus, bei dem Spieler und Spielerinnen den Madō-Turm erklimmen müssen und auf eine sich stetig verändernde Karte für endlosen Spielspaß zugreifen können. Auch ein Abenteuer-Modus ist mit an Bord, um sich voll und ganz auf das Puzzle-Gameplay und erste Plätze in den Ranglisten konzentrieren zu können, ebenso wie ein Mehrspieler-Modus über Apples Game Center zum Herausfordern in einem Echtzeit-Mehrspieler-Wettstreit mit bis zu vier teilnehmenden Personen.

Um Puyo Puyo Puzzle Pop spielen zu können, ist neben den oben genannten Hardware-Voraussetzungen auch ein aktives Apple Arcade-Abonnement notwendig. Letzteres lässt sich einen Monat lang kostenlos ausprobieren und dann zum Preis von 6,99 Euro/Monat abonnieren, ist jederzeit kündbar und bietet Zugriff auf über 200 Games ohne Werbung, weitere Abos oder In-App-Käufe. Wer ein neues iPhone, iPad, Apple TV oder Mac-Modell kauft, bekommt Apple Arcade zudem drei Monate lang gratis.