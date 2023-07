Twitter: Auszahlungen für Kreative sollen in den nächsten Tagen starten

Monate nach der Ankündigung von Elon Musk, dass einige Twitter-User die Möglichkeit haben werden, über Anzeigen auf der Plattform Geld zu verdienen, erhalten populäre Kreative nun endlich ein Update: Das Geld kommt „innerhalb der nächsten 72 Stunden“. Das berichtet The Verge.

Das Programm zur Umsatzbeteiligung steht nur Personen zur Verfügung, die für ein Twitter Blue-Abonnement zahlen, und wird durch Anzeigen in den Antworten auf Tweets gesteuert. Bisher reichen die Auszahlungsbeträge von ein paar tausend US-Dollar bis zu fast 40.000 USD für Konten mit einigen Millionen Followern. In einem Thread sagt Twitter, dass es im Laufe des Monats die Berechtigung auf weitere Urheber ausweiten wird.

Bislang ist noch nicht klar, wie die Auszahlungen festgelegt werden oder wie viele Einnahmen Twitter selbst behält. Fakt ist: Um Auszahlungen zu erhalten, müssen die Twitter-Konten in den letzten drei Monaten mindestens 5 Millionen Tweet-Aufrufe erhalten haben. Der konservative YouTuber Benny Johnson postete bereits, dass er fast 10.000 US-Dollar erhalten habe. @Elon_alerts, ein Account, der Musks Aktivitäten auf Twitter teilt, berichtete, dass seine Auszahlung etwa 2.200 US-Dollar betrug. In einem Tweet sagte Elon Musk, dass die Auszahlungen seit Februar, als das Programm erstmals angekündigt wurde, kumuliert werden.

Die Auszahlung der Umsatzbeteiligung erfolgt zu einer Zeit, in der Twitters Vorherrschaft als Microblogging-Plattform bedroht ist: Die Konkurrenz-App von Meta, Threads, ging letzte Woche an den Start, und innerhalb weniger Tage meldeten sich 100 Millionen User an. Einige Tage zuvor kündigte Musk an, die Anzahl der Tweets, die Nutzer lesen können, zu begrenzen, „um dem extremen Ausmaß von Data Scraping und Systemmanipulation entgegenzuwirken“.