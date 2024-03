Duolingo: Mathe- und Musikkurse jetzt auch in deutscher Sprache

Duolingo (App Store-Link) hat sich einen Namen als Sprachlern-Plattform gemacht, allerdings beschränkt man sich nicht mehr nur auf das Erlernen neuer Sprachen. Mit Duolingo Math gibt es seit Ende 2022 auch eine Mathe-Lern-App, zudem hat man seit dem Herbst des vergangenen Jahres auch Musikkurse im Angebot.

Nun hat Duolingo mitgeteilt, dass man mit dem eigenen Geschäft auch weiter nach Deutschland expandiert. Denn: Ab sofort bietet Duolingo neben den vier Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch auch die populären Mathe- und Musik-Kurse in deutscher Sprache an. Damit entwickelt sich Duolingo auch hierzulande weiter konsequent von der reinen Sprachlern- zur übergreifenden Bildungs-Plattform. Das Update wird zunächst für iOS ausgerollt und ist ab sofort kostenlos im Apple App Store erhältlich.

Mit den neuen Funktionen sollen auch die Duolingo-Lernenden im deutschsprachigen Raum spielerisch und vor allem kostenlos Zugang zu Musik und Mathe erhalten. Dabei lernen sie im neuen Musik-Kurs Noten mit interaktiven Lektionen und einem digitalen Klavier. Es gibt keine langen Vorträge oder Tutorials.

Alle Kurse jetzt in einer App verfügbar

Auch der Mathe-Kurs soll kurzweilig sowie unterhaltsam sein und orientiert sich daher an ganz normalen Alltagssituationen: So geht es zum Beispiel um die praktische Berechnung eines Stundenlohnes statt um komplizierteste Formeln und Gleichungen. Vorteil für die User durch das neue Update im deutschsprachigen Raum: Alle Kurse – von Sprachen über Musik bis Mathe – sind jetzt ab Version 7.15.0 in der Duolingo-App verfügbar.

Die Bildungsplattform Duolingo gilt als eine der beliebtesten Sprachlernplattformen und ist die am häufigsten heruntergeladene Bildungs-App weltweit. Die App macht das Lernen neuer Sprachen mit kurzen Lektionen, die sich wie ein Spiel anfühlen, zum Vergnügen. Duolingo bietet insgesamt über 100 Kurse in 40 verschiedenen Sprachen an, von Englisch, Spanisch, Französisch und Japanisch bis hin zu Navajo und Jiddisch.