Gurman: Keine neuen iPads am 26. März

Anfang der Woche haben auch wir mit Bezug auf Quellen aus Fernost berichtet, dass Apple seine neuen iPads am 26. März vorstellen könnte. Die chinesische Webseite IT Home hat kombiniert, denn zum gleichen Zeitpunkt sollen bei Amazon neue iPad-Cases von Drittanbietern für die neuen Modelle an den Start gehen. Während IT Home für Apple-Leaks eher unbekannt ist, mischt sich jetzt der Apple-Experte Mark Gurman ein und erteilt dem 26. März eine Absage.

Auf Twitter hat Gurman den Post von MacRumors mit den Worten „nicht wahr“ kommentiert. Während er eine Ankündigung am 26. März bestreitet, hat Gurman selbst keine weiteren Details bezüglich des Starttermins der neuen iPads. Weiterhin hält er am Zeitplan „Ende März/Anfang April“ fest.

Wann stellt Apple neue iPads vor?

Gurman geht eher von einem späteren Start aus, die Vorstellung der Modelle könnte aber noch Ende März erfolgen. Wie beim MacBook Air verzichtet Apple auf ein großes Event und stellt die neuen iPad-Modelle nur per Pressemitteilung vor. Erwartet werden überarbeitete iPad Pros mit OLED-Display, M3 Chip und mehr, ebenso steht ein neues iPad Air auf dem Programm, das erstmals auch in der Größe 12,9 Zoll erhältlich gemacht werden soll. Berichten zufolge plant Apple die Einführung eines neuen Magic Keyboard für das iPad Pro und einen neuen Apple Pencil.

Der März ist schon weit fortgeschritten und so viele Tage sind gar nicht mehr übrig. Wenn der 26. März als Termin nicht stimmt, könnte Apple zumindest in der gleichen Kalenderwoche ein späteres Datum wählen. Danach beginnt Ostern und der April bricht an.