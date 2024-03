Epic Games Store: 12 Prozent Provision gehen an Epic

Was wäre eine iPhone-Woche ohne eine News rund um Epic Games. Dieses Mal geht es aber ausnahmsweise mal nicht um den direkten Clinch mit Apple, sondern um die durch den Digital Markets Act neu geschaffenen Möglichkeiten. Epic Games wird seinen eigenen App Store für Android und iOS starten, letzteres natürlich nur innerhalb der EU und nur für das iPhone.

Noch in diesem Jahr will man den Epic Games Store an den Start bringen und dort nicht nur hauseigene Spiele veröffentlichen, sondern auch externen Entwicklerteams die Möglichkeiten geben, ihre Spiele anzubieten. Während die Provision bei Apple bei 15 bis 30 Prozent liegt, wird Epic Games nur 12 Prozent verlangen.

Ein paar weitere Details rund um den eigenen App Store für Spiele liefert Epic Games im folgenden Statement:

Der Epic Games Store wird der erste auf Spiele fokussierte Multiplattform-Store sein, der auf Android, iOS, PC und macOS verfügbar sein wird. Entwicklerteams für mobile Apps werden von denselben fairen Bedingungen profitieren wie bei EGS für PC: 88/12 Umsatzbeteiligung und dieselben Programme, die ihr nutzen könnt, um 100 Prozent des Umsatzes mit euren eigenen Zahlungen für In-App-Käufe, Epic First Run und Now On Epic zu behalten.

Weitere Details rund um den Epic Games Store will der Anbieter vor dem Start veröffentlichen, der wie erwähnt noch in diesem Jahr erfolgen soll.