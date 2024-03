Gerücht: Apple stellt neue iPads am 26. März vor

Es wird allgemein erwartet, dass Apple die neuen Modelle des iPad Air und iPad Pro in den kommenden Wochen vorstellt. Neue Gerüchte aus Asien wollen jetzt einen fixen Termin wissen: Apple soll die neuen iPads am 26. März vorstellen.

Das behauptet zumindest die chinesische Webseite IT Home und beruft sich darauf, dass an diesem Datum bei Amazon mehrere Schutzhüllen von Drittanbietern für die neuen iPads online gehen sollen. Spezifische Quellen gibt es also nicht. Das Zeitfenster ist aber nicht verkehrt, immerhin hat Apple-Experte Mark Gurman schon berichtet, dass die neuen Modelle „Ende März oder Anfang April“ auf den Markt kommen sollen.

Neues iPad Pro mit M3, neues iPad Air mit M2

Das neue iPad Pro soll laut Gerüchten ein dünneres Gehäuse aufweisen, den M3 Chip integrieren, ein neues OLED Display für gestochen scharfe Bilder an Bord haben, zudem soll die Frontkamera auf die lange Seite wandern und auf der Rückseite ein neugestaltetes Kameramodul zum Einsatz kommen. Zugleich wird erwartet, dass das iPad Pro mit MagSafe ausgestattet wird, um das iPad kabellos aufladen zu können.

Das neue iPad Air wird voraussichtlich auf den M2 Chip setzen, außerdem soll erstmals ein großes 12,9″ iPad Air auf den Markt kommen.

Kein Apple-Event für die neuen iPads

Wie beim MacBook Air, wird Apple die neuen iPad-Modelle ganz klassisch per Pressemitteilung ankündigen und verzichtet damit auf ein Event in Cupertino.