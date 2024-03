Serviceprogramm für MacBook-Butterfly-Tastaturen läuft bald aus

Erinnert ihr euch noch an die Butterfly-Tastaturen in Apples MacBooks? Es sind sicherlich noch zahlreiche Modelle im Umlauf und die Tastaturen sind sehr anfällig für Defekte. Das hat Apple viel Kritik eingebracht und das kostenlose Serviceprogramm für entsprechende Tastaturen läuft bald aus. Welche Modelle betroffen und berechtigt sind, möchten wir noch einmal in Erinnerung rufen.

Im März 2015 hat Apple vom klassischen Scherenmechanismus auf Butterfly-Tastaturen (Schmetterlings-Mechanismus) umgeschwenkt. Erstmals kam die neuartige Tastatur im 12 Zoll MacBook Air zum Einsatz und es stellte sich schnell heraus, das einzelne Buchstaben anfällig für unerwartete oder doppelte Eingaben sind.

Im Oktober 2016 hat Apple dann auch die MacBook Pro Modelle mit der anfälligen Butterfly-Tastatur ausgestattet und der Shitstorm nahm seinen Lauf. 2018 ist es dann zur Sammelklage gekommen. Im März 2019 hat sich Apple offiziell entschuldigt und ab November 2019 nur noch MacBooks mit klassischer Scherenmechanismus-Tastatur auf den Markt gebracht. Die neueren Modelle sind alle mit einer zuverlässigen Tastatur ausgestattet und die Schmetterlingstastatur-Ära war damit endlich vorüber.

Kostenloses Serviceprogramm für Butterfly-Tastaturen im MacBook

Im Juni 2018 hat Apple das „Serviceprogramm für Tastaturen des MacBook, MacBook Air und MacBook Pro“ aufgelegt und tauscht betroffene Tastaturen kostenlos aus, wenn folgende Probleme auftreten:

Zeichen werden unerwartet wiederholt

Zeichen werden nicht angezeigt

Eine oder mehrere Tasten klemmen nach dem Anschlagen oder reagieren uneinheitlich

Apple und autorisierte Apple Service Provider reparieren betroffene MacBook Tastaturen bis zu vier Jahre nach dem Erstverkauf des betroffenen Notebooks kostenlos. Dieses Zeitfenster ist fast abgelaufen, da alle in Frage kommenden Modelle mit Ausnahme der beiden 2019er Versionen des 13 Zoll MacBook Pro vor mehr als vier Jahren eingestellt wurden. Folgend findet ihr die Liste aller qualifizierten Modelle:

MacBook (Retina, 12″, Anfang 2015)

MacBook (Retina, 12″, Anfang 2016)

MacBook (Retina, 12″, 2017)

MacBook Air (Retina, 13″, 2018)

MacBook Air (Retina, 13″, 2019)

MacBook Pro (13″, 2016, zwei Thunderbolt 3­Anschlüsse)

MacBook Pro (13″, 2017, zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse)

MacBook Pro (13″, 2019, zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse)

MacBook Pro (13″, 2016, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse)

MacBook Pro (13″, 2017, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse)

MacBook Pro (15″, 2016)

MacBook Pro (15″, 2017)

MacBook Pro (13″, 2018, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse)

MacBook Pro (15″, 2018)

MacBook Pro (13″, 2019, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse)

MacBook Pro (15″, 2019)

Apple hat das 2019er Modell des 13 Zoll MacBook Pro im November 2020 eingestellt, sodass einige Kunden, die dieses Notebook besitzen, noch bis November 2024 Anspruch auf eine kostenlose Tastaturreparatur haben, je nachdem, wann sie es gekauft haben. Danach wird das Serviceprogramm vollständig beendet sein, es sei denn, es wird von Apple verlängert.

Foto: iFixit.