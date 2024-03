Nach MacBook Air: Wo bleiben die neuen iPads?

In der vergangenen Woche hat Apple ein leicht überarbeitetes MacBook Air mit dem M3-Chip vorgestellt, wenige Tage später wurde es bereits ausgeliefert. In der Gerüchteküche hatte man zuvor auch neue iPads erwartet, doch die lassen bisher noch auf sich warten. Daran wird sich in den kommenden Tagen wohl auch nichts ändern.

Laut Apple-Experte Mark Gurman sollen die neuen iPad Pros und iPad Airs frühestens gegen Ende März oder im April vorgestellt werden. Auf eine konkrete Woche wollte er sich in seinem wöchentlichen Newsletter nicht festlegen.

Neue iPads frühestens Ende März und ohne eigenes Apple-Event

„Apple bereitet sich darauf vor, überarbeitete iPad Pros, neue iPad Airs (einschließlich einer 12,9-Zoll-Version), ein Magic Keyboard und einen verbesserten Apple Pencil vorzustellen“, schreibt Mark Gurman. „Die neue Hardware wird gegen Ende März oder im April erwartet, da dann auch die dazugehörige Software iPadOS 17.4 einsatzbereit sein sollte.“

Die iPad Pro Modelle sollen erstmals mit einem OLED-Display ausgestattet und so noch etwas dünner sein. Auch sonst könnten sich einige Details am Design ändern, etwa die Position der Frontkamera. Und auch ein MagSafe-Anschluss auf der Rückseite könnte möglich sein. Beim iPad Air wird erstmals ein 12,9 Zoll Display erwartet, hier allerdings noch ohne OLED-Technik.

Ein eigenes Event wird trotz der im Vergleich zum MacBook Air deutlich größeren Neuerungen nicht erwartet. Stattdessen soll die neue Hardware mit einer Pressemitteilung auf der Apple-Webseite vorgestellt werden.