EcoFlows Outdoor-Speicher für Balkonkraftwerke startet am Dienstag

Balkonkraftwerke mit Speicher, das wird eines der Themen des Jahres. Zendure hat Ende Februar bereits seine neue Lösung präsentiert und auch von Anker erwartet wir noch Neuigkeiten. Heute ist aber zunächst einmal EcoFlow an der Reihe, die ja bereits im vergangenen Jahr ihre portablen Powerstations (siehe Titelbild) mit Balkonkraftwerken kompatibel gemacht haben. In der kommenden Woche startet ein weiteres EcoFlow Balkonkraftwerk Bundle mit einem neuen, Outdoor-geeignetem Akku.

Mit dem neuen Bundle wird keine neue Powerstation für den Außenbereich eingeführt, stattdessen setzt EcoFlow auf bereits verfügbare Hardware. Genauer gesagt handelt es sich bei dem neuen Outdoor-Akku um eine angepasste Batterie aus der PowerKits Serie, die jetzt mit dem PowerStream-Wechselrichter kompatibel ist.

Das alles steckt drin im neuen Outdoor-Speicher von EcoFlow

Das neue PowerStream-Bundle für den Außenbereich, der Wechselrichter verfügt ja bereits über eine IP-Zertifizierung, startet mit einem 2 Kilowattstunden fassendem Akku. Dieser verfügt über ein IP54-Rating und kann damit auch ungeschützt auf dem Balkon oder der Terrasse stehen. Auch das Design wird hochwertig: Das Gehäuse besteht aus robustem Metall.

Und auch an sonnigen Tagen im Winter wird man sich keine Gedanken machen müssen. Der Outdoor-Speicher von EcoFlow verfügt über eine integrierte Heizung, so dass er bei Temperaturen von bis zu -20 Grad Celsius arbeiten kann. Das sollte für den normalen deutschen Winter mehr als ausreichend sein, zumal es ja beispielsweise direkt an der Hauswand nie ganz so kalt wird.

Zudem wird das ganze System komplett lautlos arbeiten, denn im angepassten Powerstream-PowerKit sind keine Lüfter verbaut.

Der Startschuss für das neue System wird am 12. März fallen. Unter anderem wird es dann ein Bundle geben, in dem zwei starre 400 Watt Solarmodule zusammen mit dem Speicher für 1.469 Euro verkauft werden. Optional soll es das Bundle, das auch einen PowerStream Wechselrichter enthalten wird, auch mit flexiblen Solarmodulen geben.