Clever Tonies jetzt verfügbar: Wir haben die neuen Figuren ausprobiert

Die Toniebox war auch in unserem Kinderzimmer ein großer Erfolg, aktuell liegt sie allerdings eine kleine Pause an. Es wird aber wohl nicht mehr lange dauern, bis unsere kleine Tochter dort auch ihre ersten Lieder und Hörspiele hört, denn die Bedienung ist bei diesem Kinder-Lautsprecher wirklich kinderleicht.

Nur eines darf man nicht außer Acht lassen: Mit einem Preis von rund 15 Euro sind die Tonie-Figuren, mit denen die Hörspiele letztlich auf die Toniebox kommen, kein günstiges Vergnügen. Aus Erfahrung kann ich sagen: Im Alter von zwei bis drei Jahren hören Kinder die gleichen Geschichten immer und immer wieder. Spätestens mit vier oder fünf Jahren wollen sie dann aber doch mehr Abwechslung – und genau hier kommen die neuen Clever Tonies (Amazon-Link) ins Spiel.

Das Design der Clever Tonies ist kostensparend

Während die normalen Tonies ja zum Teil echte kleine Kunstwerke und definitiv eine richtig schicke Sache sind, verzichtet der Hersteller aus Düsseldorf bei den neuen Clever Tonies auf eine außergewöhnliche Optik. Statt einer aufwändig gestalteten Figur gibt es bei den Clever Tonies einen 0815-Standard-Look.

Optisch hauen uns die Clever Tonies also ganz bestimmt nicht vom Hocker, zumal man bei genauerem Hinsehen einen recht einfachen Druck sehen kann, der zudem noch mit einem Copyright-Hinweis der Bildquelle versehen ist. Ganz ehrlich: Diese Dinger gewinnen keinen Schönheitspreis. Das dürfte einem sechs Jahre alten Kind aber wohl herzlich egal sein – hauptsache es gibt wieder eine neue Geschichte.

Immerhin: Auf der Unterseite der Clever Tonies Figuren ist ein Magnet verbaut, so dass diese ebenso sicher auf der Toniebox stehen. Und auch stapeln kann man die „einfachen“ Tonies, allerdings nur direkt übereinander. Ab der vierten Figur oder auch in Form einer Pyramide wird die Sache dann doch recht wackelig.

Pluspunkte für die nachhaltige Verpackung

Was mir im Vergleich zu den normalen Tonies aber gut gefällt: Bei der Verpackung kommt kein Plastik zum Einsatz. Sowohl einzelne Clever Tonies als auch 4er-Sets sind in Karton aus nachhaltigen Quellen verpackt. Zudem können die Kartons für den Weiterverkauf auch wieder ordentlich verschlossen werden, anders als die aufgerissenen Tüten.

Zu den Geschichten selbst muss man nicht viel sagen, denn hier gibt es gewohnte Toniebox-Qualität. Die Clever Tonies orientieren sich dabei in einem Altersbereich von fünf bis zehn Jahren, so gibt es beispielsweise eine ADAC Verkehrsschule, coole Jobs oder Wissens-Geschichten von Geolino.

Abschließend könnte man sagen: Bei den Clever Tonies hat der Hersteller dort gespart, wo ältere Kinder am ehesten Abstriche machen können, nämlich am Design der Figuren. Das macht sich natürlich auch am Preis bemerkbar: Einen einzelnen Clever Tonie gibt es für 9,99 Euro, ein 4er-Set für 29,99 Euro – die komplette Übersicht bekommt ihr auf der Tonies-Webseite, etliche Varianten sind auch schon bei Amazon verfügbar. Das sind wohlgemerkt Listenpreise, mit der Ausbreitung im Handel dürfte es früher oder später auch das eine oder andere Angebot geben.

