Tigertones-Ticket: 12 Monate Audio-Streaming für 77,10 Euro

Seit etwas über einem Jahr hat unser Sohn die Tigerbox Touch im Einsatz, quasi als Nachfolger für die Toniebox. Ab einem Alter von etwa vier Jahren sehe ich die Tigerbox als deutlich überlegen kann, denn hier sind die Hörspiele nicht an teure Figuren gebunden. Stattdessen kauft man einen Streaming-Pass, das Tigertones-Ticket. Und genau das könnt ihr euch heute am Prime Day zum Vorteilspreis sichern.

Falls ihr also schon eine Tigerbox Touch im Einsatz habt, könnt ihr euch die nächsten 12 Monate Musik-Streaming für euer Kind zum Vorteilspreis sichern. Das Tigertones-Ticket kostet derzeit nur 77,10 Euro (Amazon-Link). Zuletzt lag der Preis bei Amazon bei 109,99 Euro, direkt beim Hamburger Hersteller hat man ein paar Euro weniger bezahlt.

Unterm Strich kostet das Tigertones-Abo am Prime Day pro Monat 6,43 Euro pro Monat. Wir Erwachsene dürften für unsere Streaming-Dienste im Monat deutlich mehr ausgeben, ich finde den Preis absolut angemessen. Zumal auf der Tigerbox ja quasi wöchentlich neue Inhalte landen, unser Sohn entdeckt jedenfalls immer wieder neue Folgen von Super Wings, Paw Patrol oder Mighty Express – und das alles komplett eigenständig.

35 Bewertungen tigermedia tigertones-Ticket (DIGITAL) sofort vergübar 12 Monate Audio-Streaming... Das tigertones-Ticket (Digital) wird per Email zugestellt, ist somit sofort verfügbar und dient als Zugang für den Audio-Streaming-Dienst tigertones...

tigertones enthält über 20.000 Hörspiele, Hörbücher und Musik nur für Kinder. Mit der tigertones-App können die Inhalte direkt über Smartphone...

Ein paar generelle Worte zur Tigerbox

Was genau auf dem Display der Tigerbox Touch landet, das entscheidet ihr selbst. Mit einer Tigertones-Karte können bis zu fünf Profile, auch für unterschiedliche Boxen, verwaltet werden. In der App wählt ihr genau die Hörspiel-Serien aus, die euer Kind hören darf. Zudem gibt es auf Wunsch auch Welten – etwa alles mit Dinos, Rittern oder Einhörnern – mit bunt gemischten Hörspielen, die passend zur von euch gewählten Alterklasse ausgewählt werden. Hier kann das Kind dann ganz alleine neue Serien entdecken.

Ich lese hier in den Kommentaren ja immer wieder, dass Kinder den HomePod mini, einen Alexa-Lautsprecher oder auch das Handy von Mama und Papa nutzen, um Hörspiele zu hören. Genau davon bin ich persönlich kein Fan – denn das iPhone gebe ich ungerne in Kinderhände (zumindest in diesem Alter) und die oben genannten Lautsprecher können nicht einfach mal mitgenommen werden.

Die Tigerbox Touch Plus, das ist das aktuelle Modell mit Bluetooth, ist übrigens auch reduziert erhältlich – allerdings nur in ausgewählten Farben. Die lilafarbene Box gibt es heute für 91,23 Euro, für das grüne Modell zahlt ihr 96,89 Euro. Die Rabatte fallen eher klein aus, was wohl auch mit der knappen Verfügbarkeit zusammenhängen dürfte.

Angebot 3.706 Bewertungen tigermedia tigerbox Touch Plus lila mit extra Langer Akkulaufzeit und Bluetooth... Die smarte Hörbox für Kinder - jetzt mit dem PLUS! Die tigerbox TOUCH PLUS ist die smarte Hörbox mit Touchdisplay, überragendem Stereo-Klang,...

Durchdachte Features: Altersfilter, Sleeptimer, Einstellung von täglicher Nutzungsdauer und Nutzungszeitfenstern, Nachtlicht u.v.m.

Angebot 3.706 Bewertungen tigermedia tigerbox Touch Plus grün mit extra Langer Akkulaufzeit und Bluetooth... Die smarte Hörbox für Kinder - jetzt mit dem PLUS! Die tigerbox TOUCH PLUS ist die smarte Hörbox mit Touchdisplay, überragendem Stereo-Klang,...

Durchdachte Features: Altersfilter, Sleeptimer, Einstellung von täglicher Nutzungsdauer und Nutzungszeitfenstern, Nachtlicht u.v.m.

Leider nicht reduziert sind die Tigerbuddies, die passenden Kinder-Kopfhörer zum Lautsprecher. Sie kosten weiterhin 49,99 Euro (Amazon-Link). Das dürfte wohl auch damit zusammenhängen, dass sie erst kürzlich von der Stiftung Warentest zum besten Kinder-Kopfhörer gekürt wurden. Es ist übrigens das einzige Modell, dass mit „gut“ bewertet wurde, besonders gelobt wurden Tragekomfort und Tonqualität. Ich spreche zusätzliche Pluspunkte für die Tatsache aus, dass neben der Bluetooth-Verbindung auch jederzeit das Kabel eingesteckt werden kann und die Kopfhörer dann sogar dann genutzt werden können, wenn der Akku leer ist.

66 Bewertungen tigermedia tigerbuddies Kinderkopfhörer grün on-Ear Bluethooth AUX... Die tigerbuddies sind Kinderkopfhörer, perfekt für Kinder ab 4 Jahren. Sie verfügen über Bluetooth, einen Kabelanschluss, bieten eine direkte...

Der kristallklare Stereo-Klang eignet sich perfekt zum Hören von Hörspielen und Musik und schützt empfindliche Kinderohren mit der empfohlenen...