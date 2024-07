Cloud-Speicher zum Einmalpreis: Jetzt 80 Prozent bei Internxt sparen

Anzeige. Speicherplatz kann man nie genug haben. Wenn er zudem noch sicher, verschlüsselt und von überall aus erreichbar ist, umso besser. Der Anbieter Internxt zeigt, was eine sichere Cloud im Jahr 2024 haben muss und bietet zudem attraktive Lifetime-Pläne zum Einmalpreis. Diese gibt es mit unserem Rabattcode 80 Prozent günstiger.

Sicher kennt ihr das auch: Der Speicher eures Smartphones ist mal wieder voll – was auch auf die mehreren tausend Fotos in der Galerie zurückzuführen ist. Gerade jetzt, wenn der Sommer vor der Tür steht, braucht man den Speicherplatz aber dringend. Hinzu kommen noch wichtige Dokumente, die bestenfalls von allen Endgeräten aus immer erreichbar sein sollten.

Internxt bietet im Vergleich zu Großkonzernen nachweislich sicheren und gleichzeitig günstigen Speicherplatz für eure Daten. Besonders interessant: Neben Abo-Modellen könnt ihr euch auch für Lifetime-Speicher mit einmaliger Zahlung und lebenslangem Nutzungsrecht entscheiden. Wir geben euch einen kleinen Überblick, damit ihr entscheiden könnt, ob Internxt etwas für euch ist. Den exklusiven appgefahren-Rabatt sichert ihr euch direkt über den nachfolgenden Link.

Das Problem mit den Cloud-Angeboten der großen Tech-Konzerne

Es gibt zahlreiche Cloud-Dienste, die von den Giganten der Technologiebranche entwickelt und verwaltet werden. Diese locken nicht nur mit günstig erscheinenden Preisen, sondern auch mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und scheinbar einzigartigen Vorteilen. Doch mit der Nutzung dieser Anbieten kommen auch Risiken und Nachteile auf euch zu:

Regulierungsprobleme : Die großen Tech-Konzerne operieren oft aus dem EU-Ausland und bewegen sich in rechtlichen Grauzonen. Sie entziehen sich meist der strengen europäischen Regulierung, was es erschwert, die Rechte der Nutzer zu schützen.

: Die großen Tech-Konzerne operieren oft aus dem EU-Ausland und bewegen sich in rechtlichen Grauzonen. Sie entziehen sich meist der strengen europäischen Regulierung, was es erschwert, die Rechte der Nutzer zu schützen. Datensicherheit und Vertraulichkeit : Die Speicherung sensibler Daten bietet zahlreiche Risiken. Große Unternehmen können durch geschickt genutzte Schlupflöcher Daten abgreifen. Auch der Missbrauch der Daten zu kommerziellen Zwecken ist nicht ausgeschlossen.

: Die Speicherung sensibler Daten bietet zahlreiche Risiken. Große Unternehmen können durch geschickt genutzte Schlupflöcher Daten abgreifen. Auch der Missbrauch der Daten zu kommerziellen Zwecken ist nicht ausgeschlossen. Risiko von Datenlecks : Hacker greifen häufig Großkonzerne an, da sie so eine große Datenmenge auf einmal klauen können. Diese Art der Angriffe häufen sich besonders in den letzten Jahren.

: Hacker greifen häufig Großkonzerne an, da sie so eine große Datenmenge auf einmal klauen können. Diese Art der Angriffe häufen sich besonders in den letzten Jahren. Langfristige finanzielle Belastung: Aufgrund großer Datenmengen und nützlichen Cloud-Funktionen wird der Nutzer an das Verwenden des Online-Speichers gebunden. Die geringen monatlichen Abo-Preise der Cloud-Anbieter häufen sich jedoch über die Jahre.

Die Lösung könnte Internxt sein: Das Unternehmen verspricht, keine Einsicht in persönliche Daten oder die gespeicherten Inhalte zu haben. Zudem könnt ihr bei Internxt einen Lifetime-Plan erwerben, bei dem ihr nur einmalig zahlt. Abo-Kosten sind damit Geschichte. Doch was steckt hinter dem Anbieter im Detail?

Internxt: Zero-Knowledge mit höchsten Sicherheitsstandards

Alle Fotos, Videos und Dokumente, die ihr bei Internxt hochladet, könnt nur ihr selbst sehen – und zwar wirklich nur ihr. Internxt ist ein sogenanntes „Zero-Knowledge-Unternehmen“ und gibt an, keine Daten der User abzugreifen. Damit haben sie auch keine Möglichkeit, Inhalte und Informationen zu kommerziellen Zwecken zu verkaufen. Diese strikte Geheimhaltung wird durch modernste Sicherheitsprotokolle unterstützt, einschließlich der Verwendung einer AES-256-Verschlüsselung.

Regelmäßige Sicherheits-Audits unterstreichen die Seriosität hinter den Versprechungen. Wer sich auskennt, kann sich vom frei zugänglichen Quellcode (Open Source) selbst überzeugen. Internxt speichert alle Daten in den Rechenzentren von OVHcloud. Dabei werden die bereits verschlüsselten Inhalte über mehrere Standorte verteilt, was die Sicherheit erhöht und das Risiko von Ausfällen minimiert.

Perfekt zum Ausprobieren: Internxt-User können bis zu 1 GB kostenlosen Cloud-Speicher erhalten. So könnt ihr euch selbst ein Bild von der Software und Handhabung machen. Der Dienst ist für Windows, Mac, Android, iOS und Linux verfügbar. Ein Support für WebDAV ist über die Internxt-CLI verfügbar.

Unkomplizierte Benutzeroberfläche und gemeinsame Datennutzung

Die Benutzeroberfläche bekannter Cloud-Dienste ist es, was viele Verwender überzeugt. In diesem Fall haben wir gute Nachrichten für euch: Die Optik und Bedienung von Internxt sind unkompliziert und im Wesentlichen nicht unterschiedlich zu den verbreiteten Lösungen. Den Einstieg bildet die Anmeldung auf der Website, gefolgt von der Installation der App auf einem Desktop-Gerät und Smartphone.

Nach dem Login kann man Fotos, Videos und Dateien einfach per Drag-and-Drop in der Web App oder der virtuellen Drive App hochladen. Dank einer optimierten Software sind das Navigieren und Organisieren intuitiv und unkompliziert. Die Funktion des virtuellen Laufwerks sorgt dafür, dass ihr keinen Speicherplatz auf eurem lokalen Gerät beanspruchen müsst. Natürlich könnt ihr Dateien oder Ordner mit wenigen Klicks an Freunde, Familie und Kollegen freigeben. Für eine maximale Sicherheit sorgt auch hier eine eigene Verschlüsselung.

Internxt Drive hebt die gemeinsame Nutzung von Dateien auf das nächste Level. Ihr könnt Berechtigungen hinzufügen und dadurch kontrollieren, wer eure Dateien über einen sicheren, verschlüsselten Link oder per E-Mail anzeigen oder bearbeiten kann. Ihr könnt eure Datei mit einem Passwort schützen und den Zugriff darauf bei Bedarf sperren.

Weitere kostenlose Tools von Internxt

Neben der lebenslangen Sicherheit eurer Date zu einem super Preis bietet Internxt mehrere kostenlose Tools an, um eure Online-Privatsphäre und Sicherheit zu gewährleisten. Dazu gehören:

VPN

Temporäre Email-Adresse

Passwort-Generator

Passwort-Checker

Byte-Konverter

Virenscanner für Dateien

Datei-Konverter

Internxt Send

