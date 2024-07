Ninja Double Stack XL: Innovativer Airfryer mit zwei Schubladen

Erst letzte Woche war ich in Hamburg unterwegs und habe auch bei Versuni vorbeischaut. Versuni, das ist das Unternehmen, dass für die Philips Airfryer verantwortlich ist. Erst kürzlich habe ich euch ja den ersten Dual Basket Airfryer aus dem Hause Philips vorgestellt. Im Gespräch kamen wir dann auf SharkNinja, einem ambitionierten Konkurrenten auf dem Markt.

Ich habe tatsächlich noch keine Zeit gefunden, ich näher mit dem Thema zu beschäftigen, bis ich dann heute durch Zufall in den Prime Day Angeboten über den Ninja Double Stack XL gestolpert bin. Diese Heißluftfritteuse hat definitiv ein etwas anderes Design – denn die zwei Körbe sind hier nicht nebeneinander, sondern übereinander angeordnet.

Amazon verkauft den Ninja Double Stack XL in einer exklusiven schwarzen Edition mit Griffen in Kupfer. Bisher gab es den Airfryer nur zum Listenpreis von 269,99 Euro, heute ist er erstmals reduziert erhältlich: Prime-Mitglieder zahlen nur 217,55 Euro (Amazon-Link). Auf der Produktseite findet ihr übrigens auch das graue Modell, das flächendeckend im Handel verfügbar ist – ich persönlich finde diese Variante optisch nicht so ansprechend.

Nur 28 Zentimeter breit: Die Maße machen den Unterschied

Der große Vorteil der besonderen Anordnung der Körbe ist schnell erklärt: Der Ninja Double Stack XL nimmt deutlich weniger Platz auf der Arbeitsfläche ein. Laut technischen Daten ist der Airfryer 28 Zentimeter breit. Allerdings: Darin mit inbegriffen ist das Bedienelement, das an der rechten Seite angebracht ist – das könnt ihr sehr gut auf dem folgenden Bild sehen. Das eigentliche Hauptgerät hat nur eine Breite von rund 22 Zentimetern.

Zum Vergleich: Der Philips Dual Basket Airfryer kommt bei einer ganz ähnlichen Höhe auf eine Breite von stolzen 38 Zentimetern. Ihr habt mit dem Ninja Double Stack XL auf der Küchenzeile also mindestens 10, wenn nicht sogar 16 Zentimeter mehr Platz. Das ist schon ein stolzer Unterschied.

Bedienung und weitere Details

Bisher haben wir den Ninja Double Stack XL noch nicht ausprobiert, ich finde dieses Modell aber super interessant und werde sicherlich einen Test nachholen. Ausführliche Eindrücke könnt ihr bis dahin im folgenden YouTube-Video einholen:

Auf Amazon gibt es für die Heißluftfritteusen von SharkNinja derzeit 4,7 Sterne. Auf der Produktseite sind verschiedene Modelle untergebracht, anscheinend sind die bisherigen Käuferinnen und Käufer aber sehr zufrieden.

