Für schnelles WLAN: AVM reduziert FRITZ!Box und Repeater

In meiner Wohnung habe ich aktuell einen Router von Vodafone sowie die Mesh-Router von Linksys im Einsatz. Auf meiner Hausbaustelle habe ich ebenfalls schon Internet eingerichtet und setzte dort auf eine FRITZ!Box und einen Fritz!Repeater. Der Vorteil: Ein Repeater kann mit einem Klick eingerichtet und angemeldet werden – einfacher geht es nicht!

In den Oster-Angeboten bei Amazon bekommt ihr die AVM FRITZ!Box 7590 AX (Amazon-Link) mit Wi-Fi 6 deutlich günstiger. Ich habe mich damals für das etwas langsamer 7530 AX Modell entschieden, ansonsten sind die Versionen aber baugleich. Die FRITZ!Box ist für den DSL/VDSL Anschluss geeignet und liefert bis zu 2.400 MBit/s im 5 GHz WLAN und bis zu 1.200 Mbit/s im 2,4 GHz WLAN. WLAN Mesh ist natürlich mit dabei, ebenso könnt ihr DECT-Telefone super einfach verbinden und die Box auch als Mediaserver für ein NAS nutzen. Im Lieferumfang ist ein Netzteil, ein 4 Meter langes DSL-Anschlusskabel sowie ein 1,5 Meter langes LAN-Kabel mit dabei.

Mit dem Einrichtungsassistent ist der Router blitzschnell eingerichtet und ihr könnt sofort online gehen. Unter www.fritz.box könnt ihr alle Einstellungen aufrufen und Änderungen vornehmen, unter anderem könnt ihr das WLAN-Passwort ändern oder den Funkkanal neu bestimmen. Die FRITZ!Box bietet meiner Meinung nach beides: Eine einfache Installation per Assistent sowie die Möglichkeit zahlreiche Einstellungen manuell zu ändern.

Die AVM FRITZ!Box 7590 AX ist der Bestseller bei Amazon und kann aktuell für 219 Euro statt 319 Euro erworben werden – günstiger geht es aktuell nicht.

AVM FRITZ!Box 6690 Cable für den Kabelanschluss

Falls ihr Internet über den Kabelanschluss nutzt, könnt ihr die AVM FRITZ!Box 6690 Cable (Amazon-Link) günstiger kaufen. Hier ist auch schnelles Wi-Fi 6 mit an Bord, Mesh-WLAN, DECT und mehr. Die Kabelvariante kostet aktuell 237,49 Euro statt 329 Euro.

AVM FRITZ!Repeater 6000 für 189,99 Euro

Für eine große Wohnung oder ein großes Haus bietet sich der AVM FRITZ!Repeater 6000 (Amazon-Link) an, den ich auf meiner Hausbaustelle ebenfalls im Einsatz habe. Derzeit ist der Internetanschluss noch im hinteren Bereich und da ich auch WLAN in der vorderen Garage benötige, kommt der Repeater zum Einsatz und bringt mir das WLAN ins ganze Haus. Die Version 6000 ist die große Variante und funkt auch mit Wi-Fi 6. Gleichzeitig ist ein 2,5 Gigabit LAN-Anschluss verfügbar, an den ihr Geräte per Kabel anschließen könnt. Die Einrichtung ist super einfach, ihr müsst einmal eine Taste auf der Fritz!Box drücken, danach die Connect-Taste am Repeater und schon ist die Einrichtung abgeschlossen.

Ich bin mit der Kombination aus Fritz!Box und FRITZ!Repeater sehr zufrieden und habe sogar noch an der Straße WLAN, obwohl dazwischen der Garten liegt. Vor allem der große Repeater spielt seine Stärken aus und verteilt das Signal im ganzen Haus.

Der AVM FRITZ!Repeater 6000 kostet jetzt 189,99 Euro statt 259 Euro – das ist der derzeit beste Preis im Internet.

