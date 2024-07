Prime Day: Die besten Saug- und Wischroboter Deals

Am Prime Day können Prime-Mitglieder ordentlich sparen und vor allem sehr teure Technik günstiger kaufen. Für den Haushalt empfehlen wir einen Saug- und Wischroboter, der eure Böden immer schön sauber hält. Bei Amazon findet ihr diverse Marken im Angebot, von Roborock, über Dreame bis hin zu Ecovacs. Für jeden Geldbeutel ist etwas dabei, wobei die Top-Funktionen den besonders teuren High-End-Modellen vorbehalten sind. Wir haben ein paar Empfehlungen für euch, mit denen ihr nichts falsch machen könnt.

Die Alleskönner von Roborock und Dreame

Wir machen keinen Hehl draus, dass wir sowohl Roborock- als auch Dreame-Fans sind. Beide Firmen stellen sehr hochwertige Saugroboter her und die aktuellen Spizenmodelle lassen keine Wünschen offen. Starten wir mit dem Roborock S8 MaxV Ultra (Amazon-Link), der mit 10.000 Pascal eine enorme Saugkraft bietet. Hinzu kommt eine ausfahrbare Seitenbürste sowie eine kleines Mini-Wischpad, um Kanten zu reinigen. Mit der Kamera navigiert der Roboter nahezu perfekt und reinigt sich in der Station selbst. Da in der Station ein zusätzlicher Tank für Reinigungsmittel vorhanden ist, muss man hier manuell nur selten eingreifen. Die Trocknung des Wischpads erfolgt dann mit heißer Luft. Der Roborock S8 MaxV Ultra kostet am Prime Day nur 1.299 Euro statt 1.499 Euro.

roborock S8 MaxV Ultra Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp, Umfangreiche... 100 %* interne Eckenabdeckung - Das exklusiv bei roborock verfügbare FlexiArm Design fährt automatisch die Seitenbürste aus, wenn Ecken und...

Extreme Saugkraft von 10.000Pa - Der roborock S8 MaxV Ultra bietet eine branchenführende HyperForce Saugkraft von 10.000Pa. Die leistungsstarke...

Wir haben euch schon gesondert auf den Dreame X40 Ultra Complete aufmerksam gemacht, allerdings darf er in dieser Auflistung nicht fehlen. In unserem Testbericht haben wir schon festgehalten, dass dieses Modell alles bietet was man sich nur wünschen kann. Der Roboter ist mit dem Roborock S8 MaxV Ultra gleich auf, wenn nicht sogar noch ein kleines bisschen besser, da er zum Beispiel die Wischpads in der Station liegen lassen kann. Ansonsten gibt es eine ausfahrbare Bürste, ein flexibles Wischpad, 12.000 Pascal Saugkraft, eine heiße Wäsche und heiße Trocknung, eine zuverlässige Navigation, eine gute App und ein aktuell gutes Preis-Leistungsverhältnis. Ihr bezahlt für den X40 Ultra Complete von Dreame derzeit 1.249 Euro statt 1.499 Euro.

1.545 Bewertungen dreame X40 Ultra Complete Saugroboter mit Abnehmbarem&Hebarem Wischmopp, Umfangreiche... Reinigung mittels ausfahrbaren Mopps und anhebbbarer Seitenbürste: Erleben Sie eine gründliche Reinigung dank der fortschrittlichen Seitenbürste...

Automatische Wartung ohne manuellen Aufwand: Der X40 Ultra Complete reinigt gleichzeitig seinen Wischmopp und sein Waschbrett mit 70 °C heißem...

Roborock Qrevo Master: Mit ausfahrbaren Wischpads und Seitenbürste

Der Roborock Qrevo Master (Amazon-Link) war bei uns noch nicht auf dem Prüfstand, ist aber gestern bei uns im Büro angekommen. Auf dem Papier und aus anderen Erfahrungsberichten können wir aber sagen, dass der Roborock Qrevo Master ein absolutes Top-Modell ist. Ihr bekommt einen sehr gut navigierenden Saug- und Wischroboter mit drehbaren Wischpads, die auch ausgefahren werden können, um Kanten zu reinigen. Gleichzeitig kann auch die Seitenbürste ausgefahren werden, damit auch Ecken gründlich gereinigt werden. In der Basisstation erfolgt die Selbstreinigung mit heißem Wasser sowie eine Warmlufttrocknung. Mit 10.000 mAh und der DuoRoller-Vollgummibürste kann der Qrevo Master zudem richtig gut saugen. Aktuell kostet das Modell nur 1.099 Euro statt 1.299 Euro.

roborock Qrevo Master Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp, FlexiArm... Die exklusive Seitenbürste mit Kantenwischsystem bietet eine unvergleichlich gründliche Reinigungsabdeckung durch das...

Mit 10.000 Pa HyperForce Saugkraft und zwei gegenläufigen Vollgummi-Walzen werden Haare, Staub und Rückstände...

Kann fast alles: Dreame L20 Ultra Complete für 899 Euro

Damals gestartet für 1.199 Euro könnt ihr euch den Dreame L20 Ultra Complete jetzt für nur 899 Euro (Amazon-Link) sichern. Dafür bekommt ihr ein Saug- und Wischroboter, der nicht ganz so teuer ist, aber kaum Funktionen vermissen lässt. Er saugt mit soliden 7.000 Pascal und verfügt über drehbare Wischmopps, die der Roboter auch in der Station liegen lassen kann. Gleichzeitig kann der Roboter einen Wischmopp ausfahren und so auch eine Kantenreinigung vollführen. Durch die gute Navigation erkennt der Roboter Hindernisse und kann diese gekonnt umfahren. In der Station erfolgt eine Selbstreinigung sowie eine heiße Mopptrocknung, um Gerüchen keine Chance zu geben. Für nur 899 Euro gibt es hier ein rundes Gesamtpaket, wobei die Complete-Variante zusätzliches Zubehör mitliefert. Unseren Test zum Dreame L20 Ultra findet ihr hier.

Angebot 1.558 Bewertungen dreame L20 Ultra Complete Roboter Staubsauger mit Zubehör-Kit,... 【Gründliche Reinigung von Randbereichen】 Die innovative MopExtend-Einheit vergrößert automatisch die Reichweite der Wischmopps, sodass auch...

【Vollautomatische Basisstation】 Automatisieren Sie Ihre tägliche Reinigung, und finden Sie zu Hause frisch gereinigte Böden vor. Dank der...

Ecovacs T30S Combo Complete integriert einen Akku-Staubsauger

Wenn ihr einen guten Saug- und Wischroboter sucht, der gleichzeitig über einen Akku-Staubsauger verfügt, dann seid ihr beim Ecovacs T30S Combo Complete (Amazon-Link) an der richtigen Adresse. Der Roboter bietet 11.000 Pascal Saugkraft und kann seine Wischmopps in der Station nicht nur heiß trocknen, sondern auch heiß waschen. Darüber hinaus kann er ein Wischpad ausfahren, um auch Kanten zu reinigen. In der Basisstation befindet sich außerdem ein Akku-Staubsauger, mit dem ihr manuell Verunreinigungen aufnehmen könnt. Das ist platzsparend und ihr müsst nicht zwei Geräte separat kaufen. Der Ecovacs T30S Combo Complete kostet jetzt 999 Euro statt 1.259 Euro.

ECOVACS DEEBOT T30S Combo Complete Saugroboter mit Wischfunktion Akku-Staubsauger,... [Alles mühelos reinigen] Der DEEBOT T30S COMBO COMPLETE enthält 4 verschiedene Bürstenköpfe: Mini Power Bürste, Flachbürste, Fugendüse und die...

[Verbesserte All-in-One-OMNI-Station] Die neue Multifunktionsstation unterstützt das Auswaschen der Wischmopps mit 70 °C heißem Wasser, entleert...

Eufy X10 Pro Omni: Kompakt und zuverlässig

Für nur 599 Euro statt 799 Euro bekommt ihr den Eufy X10 Pro Omni (Amazon-Link), dem wir im Test gute Noten bescheinigt haben. Uns hat gefallen, dass die Station wirklich sehr kompakt und der Roboter mit sehr guten Funktionen ausgestattet ist. Ihr bekommt 8.000 Pascal Saugkraft, eine Laser-Navigation, eine Heißlufttrocknung, zwei rotierende Wischpads sowie eine gut zu bedienende App. Für 599 Euro gibt es kaum eine bessere Lösung.

107 Bewertungen eufy X10 Pro Omni Saugroboter mit Wischfunktion & Absaugstation, All-in-One-Station,... ALL-IN-ONE-STATION FÜR SELBSTÄNDIGE REINIGUNG: Der X10 Pro Omni reinigt die Wischpads mit Frischwasser und trocknet sie mit 45°C Heißluft, um...

8.000Pa STARKE SAUGKRAFT FÜR TIEFENREINE SAUBERKEIT: Der X10 Pro Omni Staubsauger Roboter saugt mühelos versteckten Schmutz und Tierhaare aus...