Spigen USB-C-Ladegerät mit 120 Watt für nur 39,89 Euro

Wie sieht es denn in eurem Haushalt auf? Habt ihr auch den einen Platz, an dem iPhones und iPads aufgeladen werden? Bei uns ist das an der Küchentheke. Falls ihr noch das passende Ladegerät sucht, dann hat Spigen jetzt eine günstige Alternative auf Lager.

Auf den ersten Blick ist gar nicht ersichtlich, dass das 120 Watt Ladegerät derzeit günstiger angeboten wird. Der reguläre Listenpreis liegt allerdings bei 77,99 Euro. Bereits seit zwei Wochen zahlt man nur 41,99 Euro, aktuell kommt noch ein 5 Prozent Coupon obendrauf, den ihr auf der Produktseite aktivieren könnt. So landet ihr bei 39,89 Euro (Amazon-Link) und profitiert zudem von einem kostenlosen Versand.

Das Spigen Ladegerät verfügt über insgesamt vier Ports und kann eure Geräte mit einer Gesamtleistung von 120 Watt versorgen. Ein einzelner USB-C-Port liefert dabei bis zu 100 Watt Leistung. Je nach angeschlossenen Geräten reduziert sich die Leistung an den einzelnen Ports ein wenig, die USB-A-Anschlüsse schaffen ja ohnehin nur 18 Watt.

Insgesamt sind die Leistungsdaten aber recht ordentlich, bei zwei USB-C-Geräten kommt ihr auf jeweils 65 Watt und selbst bei einem zusätzlichen USB-A-Gerät sind noch immer 45 Watt möglich.

Wir haben das Ladegerät bisher noch nicht selbst ausprobiert, die Marke Spigen begleitet uns aber schon seit etlichen Jahren auf unserem Weg durch die Zubehör-Welt.