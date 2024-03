Acute Calculator: Grafikfähiger Taschenrechner mit großem Funktionsumfang

Als ich mir für diesen Beitrag den kleinen Grafik-Taschenrechner Acute Calculator (App-Store-Link) für iPhone und iPad angesehen habe, musste ich unweigerlich an meine Zeit in der Oberstufe und meinen alten Casio ClassPad 300 zurückdenken, der mir im Mathe-Abitur treue Dienste geleistet hat. Natürlich ist der Acute Calculator von Find App kein Ersatz für einen echten grafikfähigen Taschenrechner, doch kommt die kleine Anwendung schon in der kostenfreien Version mit einem großen Funktionsumfang daher und ist darüber hinaus sehr einfach zu handhaben.

Mit dem Acute Calculator könnt ihr gängige Rechenoperationen durchführen, aber auch Graphen plotten und Funktionen visualisieren. Die App verfügt über ein zweizeiliges Display, einen Landscape-Modus, eine Verlauffunktion und mehr als 30 Rechenfunktionen. Außerdem könnt ihr Variablen sichern, wenn ihr sie später noch einmal benutzen wollt. Thematisch sortierte Paletten erleichtern den Überblick über die einzelnen ausführbaren Rechenoperationen.

Die Pro-Version, die ihr für einmalig 7,99 Euro bekommt, bietet euch die Möglichkeit, aus weiteren App Icons und Designs zu wählen und beliebig viele Variablen zu hinterlegen. Außerdem könnt ihr mit der Pro-Version Funktionen darstellen, Integralrechnung betreiben und Funktionen ableiten. Außerdem könnt ihr eigene Paletten anlegen.

Acute Calculator kostenlos laden

Ihr könnt den Acute Calculator kostenlos im App Store laden. Die Pro-Version bekommt ihr per In-App-Kauf. Die App ist in englischer Sprachversion verfügbar und funktioniert auf iPhones und iPads, auf denen mindestens iOS bzw. iPadOS 16 laufen.

Da der Acute Calculator auch in der kostenfreien Version wirklich viele Funktionen bietet, empfehle ich allen, die Bedarf an einem Grafik-Taschenrechner fürs iPhone haben, einen Blick auf die App zu werfen. Ich muss zwar heutzutage keine Funktionen mehr grafisch visualisieren, werde den Rechner aber trotzdem auch als Alternative zu Apples Rechner-App verwenden.