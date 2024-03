Bosch Smart Home Produkte bei Amazon im Angebot

Vor ein paar Monaten habe ich euch ja im Detail geschildert, dass ich aktuell ein Haus saniere und zum Großteil auf Bosch Smart Home setzen werde. Ich habe die ersten Komponenten schon verbaut und euch die Rolladensteuerung II und den Fensterkontakt II schon in ausführlichen Testberichten genauer vorgestellt. Falls ihr mit Bosch Smart Home starten oder eure Installation erweitern wollt, könnt ihr bei Amazon aktuell günstiger zuschlagen.

Bosch Smart Home Controller II

Ohne den Bosch Smart Home Controller II geht nichts. Die Bridge wird benötigt, damit die Komponenten vernetzt werden können. Dieser kostet aktuell 75,39 Euro statt 99,95 Euro und kann zum Beispiel auch im Starter Set Licht/Rolladensteuerung gekauft werden. Das Set besteht aus dem Controller und zwei Aktoren zur Licht- beziehungsweise Rolladensteuerung und kostet 199,09 Euro statt 234,95 Euro. Gut zu wissen: Der Aktor kann entweder als Lichtsteuerung oder als Rolladensteuerung genutzt werden.

Angebot 298 Bewertungen Bosch Smart Home Controller II, Gateway zur Steuerung des Bosch Smart Home Systems,... Zentrale Steuereinheit: Verbindet Bosch Smart Home Geräte sowie ausgewählte Partnergeräte über das Funkprotokoll Zigbee und ist vorbereitet auf...

Kommunikationsschnittstelle: smart Hub bündelt die Kommunikation zwischen den verknüpften Bosch Smart Home Geräten und steuert Funktionen,...

1.180 Bewertungen Bosch Smart Home Starter Set Licht-/Rollladensteuerung II zur Steuerung der... Zentrale Steuereinheit: Controller verbindet Bosch Smart Home Geräte über das Funkprotokoll Zigbee und ist vorbereitet auf den internationalen Smart...

Multifunktionale Steuerung: Smarte Steuerung der Beleuchtung oder elektrischer Beschattung von Rollläden, Jalousien oder Markisen (Funktion...

Bosch Smart Home Tür-/Fensterkontakt II Plus

Oftmals startet man im Smart Home mit kleinen und einfachen Komponenten, dafür eignet sich zum Beispiel der Tür-Fensterkontakt. Im Angebot ist die Plus-Version, die zusätzlich auch Erschütterungen erkennen kann. Der Kontakt erkennt, ob eine Tür oder Fenster geöffnet oder geschlossen ist und zeigt diesen Status in der App an. Anhand des Status können auch andere Aktionen ausgeführt werden. Betrieben wird der Kontakt mit einer CR123A Batterie. Der Fenstersensor hat eine handliche Größe von 75 x 22 x 25 mm. Auch der Magnet ist klein und unauffällig mit den Maßen 20 x 10 x 3 mm. Cool: Am größeren Kontakt gibt es einen Button, mit dem ihr den Kontakt kurzzeitig außer Betrieb nehmen könnt. Zudem könnt ihr den Button als Auslöser für eine andere Aktion nutzen. Der Kontakt kostet aktuell 41,99 Euro statt 53 Euro. Der Kontakt ohne Erschütterungserkennung kostet aktuell 33,99 Euro.

Angebot Bosch Smart Home Tür-/Fensterkontakt II Plus, Einbruchschutz mit smartem Sensor zur... Smarter Sensor: Erkennt zuverlässig geöffnete Türen, Fenster und Vibrationen, zeigt deren Status in der App und dient durch integrierten Button als...

Einbruchschutz: Ist der Tür- Fensterkontakt in das Bosch Smart Home Alarmsystem integriert, löst er bereits bei Erschütterungen am Fenster durch...

Angebot 2.841 Bewertungen Bosch Smart Home Tür-/Fensterkontakt II, smarter Sensor zum energieeffizienten... Smarter Sensor: Erkennt zuverlässig geöffnete Türen und Fenster, zeigt deren Status in der App und dient durch integrierten Button als Auslöser...

Dezentes Design: Tür-/Fenstersensor mit extra dünnem Magnet (3mm) fügt sich unauffällig in das Gesamtbild der Wohnumgebung ein und kann auch bei...

Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II

Mit dem Heizkörperthermostat II könnt ihr eure Heizung ebenfalls smart anbinden. Die Thermostate habe ich hier im Büro schon getestet. Auf dem Display könnt ihr die Temperatur ablesen, weiterhin lässt sich die Temperatur auch manuell am Thermostat ändern. Per App könnt ihr Automationen und Zeitpläne anlegen oder das Thermostat in Abhängigkeit mit anderen Sensoren steuern. Erkennt der Fenstersensor zum Beispiel ein offenes Fenster, kann das Heizkörperthermostat die Heizung automatisch abdrehen. Das Heizkörperthermostat II kostet jetzt 49,99 Euro statt 79,95 Euro.

Angebot Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II, smartes Thermostat mit App-Funktion,... Smarte Temperatur-Regelung: Heizungsthermostat sorgt für raumgenaue und individuell einstellbare Wohlfühltemperatur, deren Werte auch in der App...

Energie sparen: Smartes Thermostat heizt nur nach individuellem Bedarf und kann über Zeitprogramme, Heizpläne, Szenarien und clevere Dienste...

Bosch Smart Home Eyes Außenkamera

Wenn ihr euren Garten, eure Einfahrt oder euer Haus überwachen wollt, könnt ihr zur Eyes Außenkamera greifen. Hier sei gesagt, dass es schon eine neue Generation gibt, die eine bessere Kamera und ein helleres Licht bietet. Das Licht verfügt über einen Bewegungmelder und die Kamera bietet Farbvideos in HD. Über ein 2-Wege-System kann über die Kamera aus der Ferne mit dem Besuch auch gesprochen werden. Die Eyes Außenkamera kann an jedem 230V-Lampenanschluss montiert werden und ist nur in einer hellen Variante erhältlich. Aktuell kostet die Kamera nur 156,99 Euro statt 349,95 Euro.

Angebot 4.077 Bewertungen Bosch Smart Home Eyes Außenkamera, Überwachungskamera kompatibel mit Amazon Alexa... Bosch Smart Home Eyes Außenkamera - für eine zuverlässige Grundstücksüberwachung mit zusätzlicher Lichtfunktion über die integrierte...

Überwacht Ihr Grundstück und sendet bei relevanten Ereignissen Videoclips direkt aufs Smartphone

Weitere Komponenten im Angebot

Angebot Bosch Smart Home Zwischenstecker kompakt, smarte Steckdose mit App-Funktion,... Smart integriert: Vernetzt herkömmliche Elektrogeräte in das System von Bosch Smart Home

Kompakte Baugröße: Verwendung mehrerer Zwischenstecker nebeneinander möglich

Angebot 333 Bewertungen Bosch Smart Home Raumthermostat II zur Steuerung smarter Heizkörperthermostate Präzise Wärmeregulierung: Steuert smarte Heizkörperthermostate im Raum, sodass Wunschtemperatur am Ort des Raumthermostats erreicht wird

Temperatur im Blick: Thermostat zeigt aktuelle Raumtemperatur, Heiz-Status und relative Luftfeuchtigkeit auf LED-Matrix-Display

Angebot Bosch Smart Home Rauchmelder Twinguard mit Luftqualitätsmessung und App-Funktion,... 2 in 1: Professioneller Brandschutz und konstante Luftqualitätsmessung in einem Gerät

Schnelles Reagieren: im Alarmfall dank sofortiger App Benachrichtigung mit Notrufschnellwahl

Angebot 897 Bewertungen Bosch Smart Home Universalschalter II, zur einfachen Steuerung smarter Geräte,... Einfache Bedienung: Steuert smarte Geräte oder löst Szenarien und Automationen auf Knopfdruck aus

Flexible Tastenbelegung: Vier Tasten der Smart Home Fernbedienung sind mit persönlichen Aktionen individuell in der App konfigurierbar

Angebot Bosch Smart Home Eyes Innenkamera II, WLAN Überwachungskamera mit intelligenter... Bewegungserkennung: Überwachungskamera zeichnet dank individuell einstellbaren Bewegungszonen und smarter Kombination aus Videoanalyse und...

Abschreckung im Einbruchsfall: In die Sicherheitskamera integrierte Alarmsirene vertreibt ungebetene Gäste durch lautstarken Alarm

Fotos: Bosch.