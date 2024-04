Bandwerk Racing Heritage: Neue Leder-Armbänder für die Apple Watch

Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich durchgehend ein einziges Armband für die Apple Watch nutze. Ich habe aktuell das Apple Sport Loop aus Nylongewebe im Einsatz und mag das weiche Material. Obwohl wir hier im Büro eine wirklich sehr große Auswahl an Armbänder haben, reizt mich ein Wechsel so gar nicht. Und dass, obwohl es so viele und tolle Armbänder gibt, die optisch sicherlich viel mehr her machen.

Wenn ihr eure Armbänder öfters wechselt und gerne eine große Auswahl habt, könnt ihr euch die neue Bandwerk Racing Heritage Edition ansehen. Es handelt sich um ein hochwertiges Armband aus Vintage-Leder, das in Deutschland in Handarbeit produziert wird. Für die Nähte kommt Premium-Nähfaden aus deutscher Produktion von der Firma A&E Gütermann zum Einsatz, außerdem ist das Leder pflanzlich in Italien für einen Vintage-Look gegerbt. Für einen perfektes Look-and-Feel kann man den Adapter und die Schließe farblich auf das Gehäuse der Apple Watch im Bestellprozess abstimmen.

Bandwerk Racing Heritage gibt es in 5 Farben

Das neue Bandwerk Racing Heritage Armband ist in vielen Farben erhältlich, nämlich in Schwarz, Blau, Dunkelbraun, Hellbraun und Grün. Egal welche Apple Watch ihr im Einsatz habt, im Bestellprozess wählt ihr einfach die passenden Adapter aus. Hier kann man zudem zwischen den Varianten Edelstahl, Ededelstahl Graphite, Aluminium Mitternacht und Aliumniun Silber wählen. Bei der Apple Watch Ultra kommt hingegen Titan zum Einsatz. Optional könnt ihr für 29 Euro ein Upgrade auf eine Faltschließe machen.

Bandwerk verschickt die Armbänder in einem weichen Baumwollbeutel, der in einer schönen Holzbox präsentiert wird. Daher eigenen sich die Bänder auch bestens als Geschenk für einen Apple Watch-Liebhaber. Das Bandwerk Racing Heritage Armband ist ab sofort erhältlich und kostet 129 Euro.

