Waipu.tv und WOW Filme & Serien für nur 5 Euro im Monat

Zu Beginn des Jahres hat Waipu.tv ja bereits ein ziemlich starkes Bundle angeboten, damals in Kombination mit dem hauseigenen Streaming-Stick und Paramount+. Jetzt könnt ihr wieder für 5 Euro im Monat zuschlagen – und erhaltet mit WOW Filme & Serien das wohl deutlich bessere Content-Paket.

Das Angebot könnt ihr direkt über die Aktionsseite buchen. Darüber erhaltet ihr das Waipu.tv Perfect Plus Jahrespaket für TV-Streaming von über 250 Sendern in HD sowie einen Gutschein für WOW Filme & Serien für ebenfalls 12 Monate.

Streaming-Bundle kostet sonst knapp 18 Euro im Monat

Normalerweise würdet ihr für Waipu.tv Perfect Plus pro Monat 12,99 Euro bezahlen. Und die beiden WOW-Pakete kosten direkt beim Anbieter derzeit 5,98 Euro. Da ist das Angebot über 5 Euro im Monat oder 60 Euro im Jahr schon eine echte Hausnummer.

Das bekommt ihr bei WOW Filme & Serien geboten

WOW ist die Streaming-Plattform von Sky und der Pay-TV-Anbieter ist bei vielen Filmen die erste Adresse nach dem Kino.

Ganz frisch im Portfolio und erst heute auf WOW gestartet ist Oppenheimer, der mit sieben Oscars ausgezeichnete Film rund um die Erfindung der Atombombe. Definitiv ein Titel, der bei mir ganz oben auf der Watchlist steht.

Ebenfalls auf WOW zu finden sind Namen wie Barbie, Caveman, Herr der Ringe, The Regime oder The Rookie. Streaming könnt ihr die Filme und Serien im Prinzip auf allen erdenklichen Plattformen, unter anderem gibt es eine App für iPhone, iPad und auch Apple TV.

Diese Streaming-Optionen gibt es bei Waipu.tv

Und auch Waipu.tv wird bei uns im Haushalt gerne genutzt, mittlerweile haben wir aus Kostengründen komplett vom SAT-Empfang via Sky auf Waipu umgestellt. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern gibt es auch sämtliche Kanäle von RTL und ProSieben, ebenso zu empfehlen sind Sender wie Comedy Central oder Warner Brothers Comedy, hier laufen Serien wie Friends, How I Met Your Mother oder Modern Family.

Zudem könnt ihr bei Waipu.tv auf 30.000 Filme und Serien auf Abruf zugreifen. Sicherlich gibt es hier nicht die ganz großen Neuerscheinungen wie bei WOW, aber mit Titeln wie Radio Heimat, Django Unchained oder London Has Fallen konnte ich aber auf Anhieb bekannte Namen entdecken.

Nur eine kleine Einschränkung gibt es bei Waipu.tv: Die meisten privaten TV-Sender können nur im Heimnetzwerk und nicht unterwegs empfangen werden.

Unsere Einschätzung: Ein klasse Streaming-Paket für 5 Euro

Dass der Preis für 12 Monate mit 5 Euro pro Monat sensationell gut ist, darüber müssen wir wohl nicht diskutieren. Alleine WOW Filme & Serien kostet normalerweise schon mehr. Genau dort findet ihr auch eine sehr gute Auswahl an aktuellen Filmen und Serien, oftmals sogar noch vor der Veröffentlichung auf anderen Plattformen.

Und auch das Waipu.tv Paket kann sich sehen lassen, vor allem natürlich dann, wenn ihr ab und zu auch einfach mal klassisches Fernsehen verfolgt. Abgerundet wird das Bundle durch die Waiputhek mit zahlreichen Klassikern.

12 Monate Waipu.tv Perfect Plus + WOW Filme & Serien 191,76 EUR 60 EUR jetzt zuschlagen