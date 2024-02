Letzte Chance: Waipu.tv und Paramount für nur 5 Euro im Monat

Vor knapp zwei Wochen ist das Angebot gestartet und wir hätten nicht gedacht, dass die verfügbaren 9.999 Stück bis zum Ende der Aktion ausreichen. Spätestens am Donnerstag um 23:59 Uhr ist aber endgültig Schluss mit dem Angebot von Waipu.tv und Paramount.

Etliche von euch haben bereits zugeschlagen, genau so wie übrigens Fabian und ich selbst. Für 59,99 Euro bekommt ihr ein Jahr TV-Streaming mit Waipu.tv sowie ein Jahr Zugriff auf den Streaming-Dienst Paramount+. Obendrauf gibt es den Waipu.tv 4K Stick. Unterm Strich macht das ziemlich genau 5 Euro pro Monat und ein paar Zerquetschte für den Versand des TV-Sticks.

Das Waipu-Bundle kostet regulär über 300 Euro

Aber was genau bekommt ihr nun eigentlich und was würden die einzelnen Pakete normalerweise kostet? Das wollen wir euch noch einmal aufschlüsseln.

Waipu.tv Perfect Plus: Das Premium-Paket das TV-Streaming-Anbieters kostet normalerweise 12,99 Euro pro Monat. Darin enthalten ist Zugriff auf 261 Sender, die meisten davon in HD. Unter anderem auch die privaten Sender von RTL und ProSieben. Pause, Restart und Aufnahmen sowie vier gleichzeitige Streams auf allen euren Endgeräten gehören mit dazu. Ebenso gibt es Zugriff auf die Waiputhek mit 30.000 Filmen, Serien und Shows auf Abruf.

Waipu.tv 4K Stick: Der regulär 59,99 Euro teure TV-Stick ist zwar nicht so flott wie ein Apple TV, dafür aber schnell eingerichtet und mit einer praktischen Fernbedienung ausgestattet. Auf Wunsch könnt ihr euch mit eurem Google-Konto anmelden und beliebte Android-TV-Apps aus dem Google Play Store auf dem Stick installieren.

Paramount+: Der noch recht neue Streaming-Dienst hat einige spannende Namen mit dabei. Unter anderem Mission Impossible, Star Trek oder auch Paw Patrol und Spongebob. Hier würden pro Monat normalerweise 7,99 Euro anfallen.

So läuft der Versand und die Freischaltung

Mit Waipu.tv könnt ihr direkt nach der Bestellung per Webzugriff, App oder über euren Smart TV loslegen. Den Zugang zu Paramount+ gibt es in Form eines Gutscheins, den ihr nicht sofort einlösen müsst. Prinzipiell könnt ihr den Gutschein auch weiter verkaufen. Der Waipu.tv 4K Stick kam bei uns innerhalb von zwei Tagen per Post an, aktuell soll der Versand aufgrund des Erfolgs der Aktion ein paar Tage länger dauern.

Hinweis: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Bei Käufen über diese Links erhalten wir eine Provision, mit dem wir diesen Blog finanzieren. Der Kaufpreis bleibt für euch unverändert.