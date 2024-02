Waipu.tv 4k Stick ausprobiert: Konkurrenz für den Fire TV?

Aktuell gibt es bei Waipu.tv ja ein ziemlich attraktives Bundle: Ein ganzes Jahr lang TV-Streaming und Zugriff auf Paramount+ für nur 59,99 Euro, obendrauf gibt es sogar noch den Waipu.tv 4k Stick. „Den verkaufe ich direkt auf Kleinanzeigen“, wurde gleich mehrfach in den Kommentaren geschrieben. Aber warum eigentlich?

Ich habe das Angebot von Waipu für mich privat wahrgenommen und habe den Waipu.tv 4k Stick bereits am Samstag erhalten. Und wenn ich ihn schon mal da habe, warum nicht einfach mal ausprobieren?

So läuft die Einrichtung des Waipu.tv 4k Sticks

Die Einrichtung war jedenfalls kein großes Thema. Der kleine Stick wird einfach in einen freien HDMI-Port eures Fernsehers gesteckt und mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel und Netzteil mit Strom versorgt. Prinzipiell dürfte das auch mit einem USB-Anschluss direkt am Fernseher funktionieren.

Ebenfalls zum Lieferumfang gehört eine beinahe schon klassische TV-Fernbedienung mit zwei AAA-Batterien, die im ersten Schritt mit dem Waipu.tv 4k Stick gekoppelt wird. Auch die Steuerung des Fernsehers selbst ist mit der Fernbedienung möglich – praktisch zum Ein- und Ausschalten und zum Steuern der Lautstärke einer angeschlossenen Soundbar.

Benötigt wird auf jeden Fall ein Waipu.tv-Paket, das ihr ja im Rahmen des Angebots für das erste Jahr erhaltet. Neben Waipu.tv stehen einige weitere vorinstallierte Apps zur Verfügung, beispielsweise Netflix, YouTube, Prime Video oder die Mediatheken von ARD und ZDF.

Die Startseite des Streaming-Sticks erinnert im ersten Moment an einen Fire TV, allerdings mit einem großen Unterschied: Die Werbung und die Empfehlungen, die es von Amazon massenweise gibt, sucht man beim Waipu.tv 4k Stick glücklicherweise vergeblich. Unter der Haube arbeitet übrigens Android TV, was euch die Installation jeder App aus dem Google Play Store ermöglicht, also etwa auch die TV-App von Apple, RTL+, Paramount+ oder Disney Plus. Selbst einige AirPlay-Apps stehen dort zur Verfügung. Für die Installation weiterer Apps müsst ihr euch mit einem Google-Konto anmelden.

Praktische Fernbedienung und tolles TV-Erlebnis

Der Waipu.tv 4k Stick arbeitet vielleicht nicht ganz so schnell wie ein Apple TV 4K, preislich ist man hier aber auch in einer ganz anderen Liga unterwegs. Die gesamte Oberfläche finde ich aber angenehm aufgeräumt, gut zu konfigurieren und auch wirklich ansehnlich.

Wer es gerne klassisch mag, wird die Fernbedienung sehr zu schätzen wissen. Meine Frau meckert immer wieder über die Siri Remote, zum Teil ist das auch durchaus verständlich. Immerhin ist es einfacher über Zahlentaste zum Senderplatz 15 zu springen, als mehr als ein Dutzend Mal wischen zu müssen.

Die Fernbedienung des Waipu.tv 4k Sticks bietet sogar einige spannende Extras. Eine TV-Taste, mit der man immer zur Live-TV-App gelangt. Oder eine Taste für den Google Assistant, um auf Wunsch den Sprachassistenten von Android TV nutzen zu können. Auch die Waiputhek, Netflix und YouTube sind über einzelne Tasten schnell erreichbar.

Was das TV-Streaming mit Waipu.tv angeht, punktet der Stick mit vielen spannenden Funktionen, etwa einer übersichtlichen Programm-Vorschau, aber auch mit einem recht schnellen Kanal-Wechsel. Hier darf man ja nicht vergessen, dass die Sache über das Internet läuft, und nicht über einen klassischen Empfangsweg.

Mein Fazit: Nicht einfach im Karton vergessen

Solltet ihr beim attraktiven Bundle-Angebot von Waipu zugeschlagen haben, dann lasst den TV-Stick nicht im Karton. Und wenn er nichts für den großen Fernseher im Wohnzimmer ist, dann ja vielleicht fürs Schlafzimmer oder das Jugendzimmer? Mich hat er jedenfalls sehr positiv überrascht.

Und wenn ihr ohnehin auf der Suche nach einem Streaming-Stick seid, etwa weil euer Kabelanschluss demnächst aus dem Mietvertrag fällt, dann ist das noch für kurze Zeit verfügbare Angebot für euch umso lukrativer.

waipu.tv 4K Stick + Perfect Plus + Paramaount+ Begrenzt auf 9.999 Buchungen - schnell sein! 311,75 EUR einmalig nur 59,99 EUR jetzt zuschlagen