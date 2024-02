Dominion: iOS-Launch des beliebten Brettspiel-Klassikers

Im Jahr 2008 erfand Donald X. Vaccarino mit dem Kartenspiel „Dominion“ das Deck-Building-Genre. Seither wurde Dominion vielfach ausgezeichnet, unter anderem als Spiel des Jahres 2009, und erfreut sich seither einer großen Fangemeinde. Nun hat Dominion auch den Weg aufs iPhone geschafft und steht ab sofort im App Store für euch bereit. Die Basis-Version des Spiels könnt ihr kostenlos spielen. Für Erweiterungen und Co. werden In-App-Käufe fällig.

In Dominion geht es darum, ein starkes Deck aufzubauen, um euch am Schluss die meisten Siegpunkte zu sichern. Ihr müsst kluge Spielzüge vornehmen und die Karten auf eurer Hand strategisch einsetzen, um eine Runde für euch zu entscheiden. Dabei stehen im Spiel mehr als 500 Karten zur Verfügung.

In der App-Version des Spiels habt ihr die Wahl, gegen eine KI zu spielen oder mit Freunden und Familie in einen Multiplayer-Modus zu treten. Dabei können bis zu sechs Personen an einer Partie teilnehmen, die sowohl in Echtzeit als auch asynchron stattfinden kann. Wählt ihr die KI als Gegner aus, könnt ihr zusätzlich aus vier Schwierigkeitsgraden wählen. Die KI trainiert sich durch das Spiel mit euch zudem selbst, sodass ihr auf einen zunehmend anspruchsvolleren Gegner hoffen dürft.

Einen ersten Eindruck zur App könnt ihr auch im Trailer zum Spiel bekommen:

Kostenlos laden und spielen, kostenpflichtig erweitern

Wer die Brettspiel-Version von Dominion mag, wird sicher auch der iPhone-Variante des Klassikers etwas abgewinnen können, da das Spiel wirklich gut digital umgesetzt wurde. Für alle, die Dominion noch nicht kennen, gibt es in der App zusätzlich umfangreiche Tutorials und das Regelwerk zum Spiel.

Dominion ist darüber hinaus auch in einer deutschsprachigen Ausführung vorhanden. Ihr braucht ein iPhone oder iPad, auf dem mindestens iOS bzw. iPadOS 8.0 laden. Das Spiel startet mit diversen Erweiterungen und Promo-Paketen, die ihr ab 3,99 Euro jeweils per In-App-Kauf erwerben könnt. Die Basisversion von Dominion könnt ihr kostenlos laden und spielen.