djay: DJ-Software jetzt mit Apple Music-Integration

Wer sein iPhone, iPad, Mac oder PC zum Mixen von Musik verwenden möchte, wird wohl bei djay landen. Die Software integriert mit dem neusten Update den kompletten Katalog von Apple Music und bietet auch Zugriff auf die persönliche Bibliothek in der Cloud. Natürlich wird ein aktives Abonnement bei Apple Music vorausgesetzt.

Nahtlose Integration : Verbinde dein Apple Music-Konto mit djay, um auf den gesamten Apple Music-Katalog sowie auf deine persönliche Musikbibliothek in der Cloud zuzugreifen.

: Verbinde dein Apple Music-Konto mit djay, um auf den gesamten Apple Music-Katalog sowie auf deine persönliche Musikbibliothek in der Cloud zuzugreifen. Musikentdeckung : Erkunde und entdecke neue Musik und füge ganz einfach neue Songs direkt in djay deiner Apple Music-Bibliothek hinzu.

: Erkunde und entdecke neue Musik und füge ganz einfach neue Songs direkt in djay deiner Apple Music-Bibliothek hinzu. Jetzt hören und Charts : Greife auf Playlisten basierend auf deinem persönlichen Geschmack sowie auf die neuesten Chart-Hits zu.

: Greife auf Playlisten basierend auf deinem persönlichen Geschmack sowie auf die neuesten Chart-Hits zu. Match : Mixe Empfehlungen basierend auf dem gerade laufenden Song.

: Mixe Empfehlungen basierend auf dem gerade laufenden Song. Automix : Genieße einen nahtlosen Mix deiner Lieblingsplaylist von Apple Music.

: Genieße einen nahtlosen Mix deiner Lieblingsplaylist von Apple Music. Erweiterte Suchfunktionen : Leistungsstarke Suchfunktionen, um schnell Ihre Lieblingssongs von Apple Music zu finden und zu mischen.

: Leistungsstarke Suchfunktionen, um schnell Ihre Lieblingssongs von Apple Music zu finden und zu mischen. Verfügbar auf all deinen Geräten: Genieße die djay-Integration mit Apple Music auf all deinen Geräten, einschließlich Mac, iPad und iPhone.

djay steht auch für Apple Vision Pro seit dem Start verfügbar, wobei as hierzulande noch wenig Relevanz hat. Der Download ist für iPhone, iPad und Mac kostenlos, die Vollversion wird dann per In-App-Kauf in Höhe von 49,99 Euro angeboten.