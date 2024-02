Bose Ultra Open Earbuds: Neue Kopfhörer vorgestellt

Die Geräusch-unterdrückenden Kopfhörer von Bose sind ja seit etlichen Jahren eine Empfehlung. Nur von einer Sache bekommt man mit ihnen kaum noch etwas mit: Der Umgebung. Wer genau darauf wert legt, etwa im Straßenverkehr (beispielsweise als Fußgänger), kann jetzt zu den Bose Ultra Open Earbuds greifen. Sie werden nicht ins Ohr, sondern eher ans Ohr gesteckt.

„Das One-Bud-Phänomen ist allgegenwärtig. Wir wissen, dass Menschen eine Möglichkeit suchen, Musik zu hören und gleichzeitig mit der Welt um sie herum verbunden zu sein“, sagt Raza Haider, Chief Product Officer bei Bose. „Die Bose Ultra Open Earbuds bieten genau das: Jetzt kann man Musik und Außenwelt zur gleichen Zeit erleben.“

Die Bose Ultra Open Earbuds sind kompatibel mit Brillen, Hüten oder Schmuck und bieten durch einen speziellen Flex-Arm, der mit superweichem Silikon beschichtet ist, Komfort und Stabilität. Dieser Arm verbindet den Lautsprecher mit dem Batteriefach und sorgt für einen sanften, aber sicheren Halt am Ohr. Optisch erinnern die Kopfhörer eher an einen dicken Ohrring als an das „klassische“ AirPods-Design.

Laufzeit und Wasserschutz der Bose Ultra Open Earbuds

Die Akkulaufzeit bei einer einzigen Ladung beträgt bis zu 7,5 Stunden, wenn Bose Immersive Audio ausgeschaltet ist und bis zu 4,5 Stunden, wenn dieses eingeschaltet ist. Das Lade-Etui bietet zusätzlich bis zu 19,5 Stunden Laufzeit (oder bis zu 12 Stunden Immersive Audio). Die Dauer einer vollständigen Ladung beträgt eine Stunde, während eine 10-minütige Schnellladung zwei Stunden Spielzeit bietet. Auch feuchte Outdoor-Aktivitäten sind mit den Kopfhörern kein Problem, die Open Earbuds sind IPX4 wasser- und schweißfest.

Spannend sind auch die Extra-Funktionen, die über die Bose-App angeboten werden. Neben zwei Optionen für das Bose Immersive Audio gibt es auch eine automatische Lautstärke-Regelung. Auto Volumen passt die Lautstärke der Audioausgabe intelligent an das Geräuschniveau der Umgebung an, sodass die Musik beim Wechsel von Ort zu Ort immer auf dem richtigen Level bleibt. Es gibt aber auch eine physische Taste zur Steuerung per Finger.

Die Bose Ultra Open Earbuds sind in den Farben Black und White Smoke erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 349,95 Euro.

