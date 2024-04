Soundcore Sleep A20: Neuer Kopfhörer von Anker startet auf Kickstarter

Bereits vor einiger Weile hat Anker mit dem Soundcore Sleep A10 einen In-Ear-Kopfhörer auf den Markt gebracht, den man problemlos auch im Bett tragen kann. Ab sofort könnt ihr die zweite Generation, ausgestattet mit einigen spannenden Extras, auf Kickstarter vorbestellen.

Preislich starten die Early-Bird-Angebote bei Kickstarter bei rund 90 Euro. Der Versand der Kopfhörer soll bereits im Mai erfolgen. Zum Vergleich: Die bereits erhältlichen Soundcore Sleep A10 haben einen regulären Preis von 129,99 Euro und werden bei Amazon aktuell für 99,99 Euro verkauft.

Das große Highlight der Soundcore Sleep A20 ist sicherlich die Tatsache, dass sie nahezu komplett im Ohr verschwinden und nicht herausstehen. So können sie auch dann getragen werden, wenn ihr beispielsweise mit dem Ohr auf einem Kissen liegt. Ich habe genau das bereits für euch ausprobieren können.

Meine Praxis-Erfahrungen mit den Soundcore Sleep A20

Ich bin ja immer mal wieder für eine Nacht unterwegs und schlafe dann im Hotelzimmer, wobei es mir in der ersten Nacht in einem fremden Bett unglaublich schwer fällt, ordentlich einzuschlafen. Meistens höre ich dann noch einen Podcast oder ein Hörspiel per Lautsprecher. Wenn man nicht alleine schläft, kann das natürlich störend sein – und genau für diesen Zweck konnte ich die Soundcore Sleep A20 prima einsetzen. Aber wie fühlen sie sich denn jetzt an?

Die Kopfhörer stehen wirklich kaum aus dem Ohr heraus, anders als beispielsweise die AirPods. Auch seitlich auf dem Kissen liegend konnte ich sehr gut einschlafen. Ganz wie „Luft“ fühlen sich die Soundcore Sleep A20 aber nicht an, man spürt doch ein kleines bisschen Druck im Ohr, insbesondere auf dem unteren. Ich konnte mich damit aber recht gut arrangieren.

Ich habe die Soundcore Sleep A20 auch im Zug benutzt, hier habe ich bisher immer die Bose QuietComfort 45 genutzt. Die Over-Ear-Kopfhörer haben natürlich eine richtig gute Geräuschunterdrückung, allerdings ein Problem: Sobald man sich mit dem Kopf irgendwo anlehnt, werden ziemlich unangenehme Geräusche und Vibrationen vom Bügel übertragen. Das passiert mit In-Ear-Kopfhörern wie den Soundcore Sleep A20 natürlich nicht. Dafür muss man beim neuen Anker-Kopfhörer leider auch eine aktive Geräuschunterdrückung verzichten – es gibt nur eine passive Isolierung zur Außenwelt.

Die Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell

Eine Verbesserung der Soundcore Sleep A20 im Vergleich zum Vorgänger ist die Akkulaufzeit. Während die A10 nur 6 Stunden im Audio-Modus und 10 Stunden im Schlafmodus durchgehalten haben, sind beim neuen Modell mindestens 10 Stunden Musik-Wiedergabe möglich, im Schlafmodus sogar bis zu 14 Stunden.

In der Soundcore-App könnt ihr vom Bluetooth-Modus in den Schlafmodus wechseln. Hier liefert euch die App einfache Hintergrundgeräusche, wie etwa prasselnder Regen, das Rauschen eines Flusses oder Wildgeräusche aus dem Wald. Hier könnt ihr aus einer Bibliothek die Sounds eurer Wahl direkt auf die Kopfhörer laden. Sobald der Schlaf-Modus aktiviert ist, können bis zu vier gespeicherte Sounds auch ohne aktive Verbindung zum iPhone abgespielt werden, was natürlich positive Auswirkungen auf die Akkulaufzeit hat.

Um den Modus zu wechseln, müsst ihr nicht unbedingt die Soundcore-App öffnen. Durch zweifaches oder dreifaches Tippen auf einen Ohrhöher kann man insgesamt vier Aktionen ausführen, darunter den Modus-Wechsel oder aber auch die Wiedergabe-Steuerung oder die Anpassung der Lautstärke. Außerdem findet ihr in der Soundcore-App einen Equalizer und auch Widgets für den Homescreen.

Ein weiteres Feature der Soundcore Sleep A20: Sie können euren Schlaf analysieren. Dazu wird ein MEMS-Sensor und eine Echtzeituhr verwendet. Das ist allerdings ein Feature, das ich nicht großartig ausprobiert haben. Auch mit der Apple Watch nutze ich solche Features überhaupt nicht, hier bin ich also einfach der falsche Ansprechpartner.

Ladecase und Lieferumfang der Soundcore Sleep A20

Mit dem Ladecase der Soundcore Sleep A20 kann man die Laufzeit auf bis zu 80 Stunden erhöhen. Aufgeladen wird das Case per USB-C, kabellosen Laden gibt es nicht. Was ich ziemlich nett finde: Das Case wird nicht aufgeklappt, sondern nach oben aufgeschoben. Alle regulatorischen Aufdrucke sind auf der Unterseite des Deckels zu finden und damit quasi nicht sichtbar, was der kompletten Optik sehr zu gute kommt.

Im Lieferumfang enthalten sind neben den Kopfhörern und dem Ladecase sowie einem einfachen USB-A auf USB-C-Kabel auch vier geräuschunterdrückende Silikon-Ohrstöpseln sowie drei atmungsaktive Ohrstöpsel mit etwas schlechterer Geräuschunterdrückung. Außerdem gibt es „Ear Wings“ in drei verschiedenen Größen, mit denen man die Passform im Ohr weiter individualisieren kann.

Insgesamt sind die Soundcore Sleep A20 sicherlich nicht höchste HiFi-Genuss, stattdessen bedienen sie eine ziemlich spezielle Nische. Solltet ihr aber auf der Suche nach Kopfhörern sein, die auch im Bett eine gute Figur machen, dann sind die Soundcore Sleep A20 ein geeigneter Kandidat für euch.

Anker Soundcore Sleep A20 90 EUR bei Kickstarter vorbestellen