BOOX Palma: Neuer E-Book-Reader im iPhone-Format vorgestellt

Die gängigsten E-Book-Reader sind etwas größer und breiter, der aktuell reduzierte Kindle Paperwhite bietet zum Beispiel ein 6,8 Zoll großes Display. Der Anbieter BOOX, der schon digitale Notizbücher im Programm hat, erweitert das Sortiment jetzt um den BOOX Palma. Der BOOX Palma ist ein kompakter E-Book-Reader mit 6,13 Zoll E-Ink-Display und ist so groß wie ein iPhone 15 Plus oder Pro Max.

Die genauen Abmessungen betragen 159 x 80 x 8 Millimeter, sodass man den BOOX Palma einfach in der Hosentasche mitnehmen kann. Dank des E-Ink-Displays gibt es ein papierähnliches Leseerlebnis, das die Augen schont und Text gestochen scharf darstellt. Die Auflösung beträgt 300 PPI und mit dem einstellbaren Frontlicht macht das Lesen auch in dunklen Umgebungen Spaß. Der leistungsstarke Qualcomm Octa-Core-Prozessor treibt den BOOX Palma an und sorgt für eine reibungslose Bedienung.

Der BOOX Palma ist so groß wie ein iPhone

Mit seinen 170 Gramm ist der BOOX Palma so schwer wie das iPhone 15 und verfügt auf der Rückseite sogar über eine 16 Megapixel Kamera mit LED-Blitz, die das Digitalisieren von Dokumenten ermöglicht. Die 128 GB Speicherplatz sind für E-Books groß dimensioniert, dennoch lässt sich dieser mit einer MicroSD-Karte erweitern. Unterstützung für 24 populäre Formate und die Integration von Cloud-Speicherdiensten machen den Zugriff auf Inhalte einfach und bequem. Ihr könnt Dateien in den Formaten PDF, EPUB, DOC, HTML, RTF, TXT und mehr aufspielen. Ebenso sind Bilder in den Formaten JPG, PNG, GIF oder TIFF möglich. BOOX bietet allen neuen und bestehenden Nutzern und Nutzerinnen 10 GB kostenlosen Onyx-Cloud-Speicher und garantiert kostenlose Firmware-Updates für alle Modelle für mehr als 3 Jahre nach dem Produkterscheinungsdatum.

Als Betriebssystem kommt Android 11 zum Einsatz, wodurch es eine vollständige Google Play Store-Kompatibilität gibt und man Apps von Drittanbietern installieren kann. Für einen einfachen und schnellen Dateitransfer könnt ihr die kostenlose iOS-App BOOX Assistant nutzen.

BOOX Palma ist mit 299 Euro nicht günstig

Den neue BOOX Palma E-Book-Reader im Hosentaschenformat gibt es in den Farben Schwarz und Weiß für jeweils 299 Euro. Die Verfügbarkeit sollte in Kürze gegen sein. Den Preis finde ich ambitioniert, wenn man bedenkt, dass der Kindle Paperwhite schon für 110 Euro angeboten wird…