Nothing Ear und Ear (a): Neue In-Ears mit ChatGPT-Integration vorgestellt

Im Rahmen eines Community-Updates zum ersten Quartal dieses Jahres hat das noch junge Unternehmen Nothing zwei neue kabellose Kopfhörer im In-Ear-Format präsentiert: Die Nothing Ear und die Nothing Ear (a). Gleichzeitig kündigte man an, dass man das Benutzererlebnis mit der branchenweit ersten ChatGPT-Integration in den eigenen Audio- und Smartphone-Produkten verbessern will.

Als Weiterentwicklung des Nothing Ear (2) gilt der neue Nothing Ear-Kopfhörer, der auch über das gleiche transparente Ohrhörer- und Ladecase-Design verfügen wird. Ein speziell angefertigter 11mm-Dynamiktreiber sowie eine Keramikmembran sollen für einen satten Klang und knackige Höhen sorgen. Im Vergleich zum Ear (2) hat Nothing das Zweikammerdesign um zwei zusätzliche Öffnungen erweitert, um den Luftstrom zu verbessern und so einen klareren Klang zu erzielen. Die Neuerscheinung unterstützt den LHDC 5.0- und LDAC-Codec für hochauflösendes Streaming über Bluetooth, und erreicht mit dem LHDC 5.0 (Low Latency High-Definition Audio Codec) bis zu 1 Mbps 24 bit/192 kHz und mit dem LDAC bis zu 990 kbps und Frequenzen bis zu 24 bit/96 kHz.

Der erweiterte Equalizer von Nothing bietet mehr Anpassungsmöglichkeiten über eine einfache grafische Oberfläche in der X-App von Nothing. User können ihr Hörerlebnis mit Q-Faktor und Frequenzsteuerung verbessern sowie separate Profile für verschiedene Genres erstellen. Ein neuer Smart ANC-Algorithmus prüft, ob Geräusche zwischen den Ohrhörern und dem Gehörgang durchdringen, und fügt entsprechend mehr Geräuschunterdrückung hinzu. Die adaptive Geräuschunterdrückung (Adaptive ANC) des Ear berücksichtigt auch störende Hintergrundgeräusche und wählt automatisch eine der drei Stufen (hoch, mittel oder niedrig) aus. Der Nothing Ear bietet mit 45 dB eine fast doppelt so hohe Geräuschunterdrückung wie Ear (2) und soll mit einer Bandbreite von bis zu 5.000 Hz auch schwierigere Geräusche effektiv erkennen und reduzieren.

Im Vergleich zum Vorgänger will der Nothing Ear auch eine bis zu 25 Prozent längere Akkulaufzeit bieten: Bis zu 40,5 Stunden nach einer vollständigen Aufladung mit dem Ladecase oder 8,5 Stunden mit einer Aufladung. Zum schnellen Laden unterstützt die Neuerscheinung kabelloses Laden mit 2,5 Watt. Eine zehnminütige Schnellladung ermöglicht eine zehnstündige Hördauer mit dem Case. Ein neues Mikrofon-Design soll beim Sprechen für klarere Übertragung sorgen. Zudem wurde ein neuer, zusätzlicher Luftkanal am Stiel angebracht, so dass der Wind einen freieren Weg hat, was Störungen im Vergleich zu Ear (2) um 60 Prozent reduzieren soll. Dank Dual Connection kann schnell zwischen zwei verbundenen Geräten gewechselt werden.

Nothing Ear (a): Einstiegsmodell in auffälliger gelber Farbvariante

Das ganz neue In-Ear-Modell von Nothing, der Nothing Ear (a), dient als neues Einstiegsmodell des Herstellers. Es zeichnet sich durch das bekannte transparente Design aus, schlägt aber mit einem frischen Blasendesign und der Farbe Gelb eine neue Richtung ein. Ear (a) Yellow ist das erste Produkt von Nothing in einer anderen Farbe als Schwarz oder Weiß.

Mit dem neuen Smart ANC-Algorithmus von Nothing prüft Ear (a) die Abdichtung im Gehörgang auf Geräuschlecks und erzeugt eine stärkere Geräuschunterdrückung, um so viel Lärm wie möglich zu blockieren. Adaptives ANC erkennt Ablenkungen in der Umgebung und wendet automatisch eine hohe, mittlere oder niedrige Geräuschunterdrückung für die Umgebungsgeräusche an. Wie auch der oben beschriebene Nothing Ear bietet auch Ear (a) mit 45 dB eine fast doppelt so hohe Geräuschunterdrückung wie Ear (2) und weist eine Bandbreite von bis zu 5.000 Hz auf..

Der neue Treiber von Ear (a) will eine 2,5-mal größere Transientenleistung bieten und nutzt das Zweikammerdesign von Nothing, um eine „noch tiefere und kraftvollere Bassleistung“ zu erreichen. Ear (a) ist auch Hi-Res Audio zertifiziert: Das Modell kann hochauflösendes Audio über Bluetooth-Verbindungen mit bis zu 990 kbps bei 24 Bit/96 kHz streamen und ist mit dem weithin unterstützten LDAC-Codec für hochauflösendes Streaming über Bluetooth kompatibel.

Der 500-mAh-Akku des Ear (a) im Ladecase und der 46-mAh-Akku in jedem Ohrhörer ermöglichen eine Musikwiedergabe von bis zu 42,5 Stunden nach einer vollständigen Aufladung mit dem Ladecase. Für schnelles Aufladen kann der Ear (a) zehn Minuten lang per Schnellladung aufgeladen werden und liefert dann zehn Stunden Musikwiedergabe (mit Case und ausgeschaltetem ANC). Um den Wechsel zwischen Aktivitäten zu erleichtern, kann der Ear (a) an zwei Geräte gleichzeitig angeschlossen werden.

ChatGPT-Einbindung für Kopfhörer und Smartphones

Um den Übergang von Tech-Produkten zu KI voranzutreiben und das Benutzererlebnis zu vereinfachen und zu verbessern, hat Nothing ChatGPT in die Nothing-Kopfhörer und das Nothing Betriebssystem eingebunden, um den Usern sofortigen Zugang zu Wissen direkt über die Geräte zu bieten, die sie am häufigsten verwenden: Ohrhörer und Smartphones.

Durch die neue Einbindung können Personen, die das neueste Nothing BS und ChatGPT auf ihren Smartphones von Nothing installiert haben, mit dem KI-Tool direkt von den Nothing-Kopfhörern, einschließlich des neu eingeführten Ear und Ear (a), per Fingerdruck sprechen. Nothing will auch im Nothing BS das Smartphone-Benutzererlebnis verbessern, indem man Einstiegspunkte auf Systemebene zu ChatGPT einbindet, darunter Screenshot-Sharing und Widgets im Nothing-Stil.

Preise und Verfügbarkeit

Nothing Ear und Ear (a) werden zu einem Preis von 149 bzw. 99 Euro angeboten. Die Nothing Ear sind in schwarzer und weißer Farbe erhältlich, Nothing Ear (a) wird in Schwarz, Weiß und Gelb verfügbar gemacht. Die Vorbestellungen sind am 18. April gestartet, der Verkauf auf nothing.tech und im Einzelhandel beginnt am heutigen 22. April. Auch bei Amazon sind der Nothing Ear (Amazon-Link) und Nothing Ear (a) (Amazon-Link) zu identischen Preisen mit Ein-Tages-Lieferung verfügbar.

Nothing Ear kopfhörer kabellos Bluetooth mit Hi-Res-Audio mit LDAC & LHDC, aktive... BENUTZERDEFINIERTER KERAMIKTREIBER: Ultrakompakt und doch extrem kraftvoll. Der 11-mm-Treiber liefert ein unschlagbares Klangerlebnis. In Verbindung...

HI-RES WIRELESS AUDIO: Ear unterstützt High-Res-Streaming über Bluetooth. Das Ergebnis ist ein kraftvoller, reiner Klang ohne Qualitätsverlust....

Nothing Ear (a) kopfhörer kabellos Bluetooth mit ANC, Bass-Enhance-Algorithmus und... SMART ANC-ALGORITHMUS: Bis zu 45 dB. Unsere bisher stärkste Geräuschunterdrückung. Ear (a) prüft automatisch die Abdichtung innerhalb deines...

ADAPTIVE ANC: Abschalten auf höchstem Niveau. Du kannst zwischen 3 Stufen der Geräuschunterdrückung wählen. Oder die Auswahl einfach Ear (a)...