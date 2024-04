Tinder: Dates mit „Teilen“-Funktion für den neugierigen Freundeskreis

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Personen Screenshots von Dating-Profilen machen und diese an ihren Freundeskreis oder die Familie schicken – entweder um Feedback zu bekommen oder um sie wissen zu lassen, mit wem sie sich treffen. Dieser Vorgang wird jetzt für Tinder-Nutzer und -Nutzerinnen vereinfacht: Sie können ihre Date-Pläne dank einer neuen Funktion namens „Share My Date“ direkt in der App teilen. Das teilte Tinder laut TechCrunch am heutigen Montag an.

„[…] dass User ab sofort einen Link versenden können, der Details über das bevorstehende Date enthält, darunter den Namen des Partners, den Ort des Treffens, das Datum und die Uhrzeit. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Notiz am Ende des Links zu verfassen. Die Links können bis zu 30 Tage vor der Verabredung versendet werden und lassen sich bearbeiten, so dass die User die Details jederzeit aktualisieren können.“

„Share My Date“-Links sind auch für Personen, die Tinder (App Store-Link) nicht verwenden, einsehbar. Wer einen Tinder-Account aufweist, kann das vollständige Profil des Matches sehen, Interaktionen und auch ein Nachrichtenversand sind mit dem Match allerdings nicht möglich. Personen ohne Tinder-Konto sollen laut eines Tinder-Sprechers nur eine eingeschränkte Version des Profils in ihrem Browser sehen, und können nur die Fotos, den Namen und das Alter des Dates erfahren.

Über 50 Prozent der Singles teilen Date-Infos mit anderen Personen

Wie die „Matchmaker“-Funktion von Tinder, bei der der Freundeskreis einem User potenzielle Partner vorschlagen kann, läuft der „Share My Date“-Link nach einer bestimmten Zeit ab. Dies soll die Nutzer und Nutzerinnen laut Tinder davon abhalten, ihr Date in den sozialen Medien zu teilen. Die neue Funktion wurde von Tinder-Nutzerdaten inspiriert – 51 Prozent der Singles unter 30 Jahren teilen anderen Personen die Details ihrer Verabredungen im Voraus mit. Tinder-CMO Melissa Hobley erklärt weiter:

„Wir bei Tinder bringen immer wieder neue Funktionen heraus, die darauf abzielen, ein unterhaltsames, sicheres und respektvolles Erlebnis für alle zu schaffen. Pläne mit dem Freundeskreis und der Familie zu besprechen ist ein althergebrachtes Dating-Ritual. Share My Date vereinfacht diesen grundlegenden Informationsaustausch, so dass Singles direkt zum aufregenden Teil übergehen können, von der Frage, was sie anziehen sollen, bis zur Vorbereitung von Gesprächsthemen.“

In den kommenden Monaten soll die neue Funktion nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, Großbritannien, Australien, Kanada, Frankreich, Spanien, Italien, den Niederlanden, Indien, Irland, Japan, Brasilien, Singapur, der Schweiz, Mexiko, Korea, Vietnam und Thailand eingeführt werden.