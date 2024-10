Tesla: Apple Watch-App mit CarKey-Funktion in Planung

In der vergangenen Woche hat der Elektroauto-Hersteller Tesla seine eigene iOS-App auch in Deutschland aktualisiert. Die kostenlos erhältliche Tesla-App (App Store-Link) liegt seit dem 18. Oktober dieses Jahres in Version 4.38.0 im App Store vor.

Mit dem Update haben auch neue Steuerungsmöglichkeiten für das Kontrollzentrum in iOS 18 Einzug gehalten. Diese Neuerung ist zwar für alle Nutzer und Nutzerinnen offensichtlich, allerdings gibt es auch unter der Haube versteckte Hinweise. So hat der MacRumors-Mitarbeiter Aaron Perris in der neuesten Tesla-App-Version versteckte Code-Verweise zu einer kommenden Apple Watch-Version der App gefunden.

„Der Code deutet darauf hin, dass es möglich sein wird, die Apple Watch als digitalen Schlüssel zu verwenden, um kompatible Tesla-Fahrzeuge aus der Ferne zu entriegeln. Derzeit ist diese Funktion nur über inoffizielle Apple-Watch-Apps von Drittanbietern im App Store verfügbar. Außerdem ist es seit vielen Jahren möglich, ein iPhone als Tesla-Autoschlüssel zu verwenden.“

So berichtet MacRumors im zugehörigen Artikel. Bereits zu Beginn dieses Jahres hatte sich Tesla-Geschäftsführer Elon Musk aufgeschlossen dafür gezeigt, eine eigene Apple Watch-Version für die Tesla-App bereitzustellen. Der nun gefundene Code bestätigt, dass die Entwicklung im Gange ist, allerdings ist nach wie vor unklar, wann die Watch-App veröffentlicht wird.