iPad mini: Das sagen die Tester zur 7. Generation

Das neue iPad mini der siebten Generation wird ab morgen ausgeliefert. Einen Frühstart haben wie immer einige internationale Medien hingelegt, die das neue Tablet von Apple bereits vorab testen durften. Wir möchten die wichtigsten Erkenntnisse für euch zusammenfassen, bevor dann am Mittwoch die offiziellen Auslieferungen starten.

Große Überraschungen gibt es wahrlich nicht. Immerhin hat das iPad mini der siebten Generation das Gehäuse der Vorgängergeneration behalten, auch das Display ist mit 8,3 Zoll identisch groß. Neu ist hingegen der Prozessor, das iPad mini wird jetzt von einem A17 Pro Chip angetrieben. Dieser soll doppelt so viel Leistung im Vergleich zum vorherigen iPad mini liefern.

Hat das neue iPad mini noch Jelly-Scrolling?

Beim alten Modell konnte ein besonderer Hardware-Bug auftreten, das sogenannte Jelly-Scrolling. Was hat es damit auf sich? Wenn man im Porträt-Modus gescrollt hat, konnte es vorkommen, dass die linke und rechte Bildschirmhälfte unterschiedlich schnell scrolls. Ein sehr nerviger Effekt, wenn man davon betroffen war und es erst einmal entdeckt hat. Mir ist es beim iPad mini nie aufgefallen, ich habe meines aber auch schon länger nicht mehr benutzt. Aber wie sieht es nun bei der siebten Generation aus?

Die Tester sind sich tatsächlich uneinig. In den meisten Medien ist zu lesen, dass der Effekt nicht mehr auftritt, beispielsweise bei Wired. „Bei meinem Mini habe ich diese Erfahrung nicht gemacht, aber Apple hat das LCD des neuesten Modells optimiert, um dieses Problem zu beheben. Apple hat sich nicht dazu geäußert, was genau geändert wurde, aber ich kann sagen, dass ich bei meinem Testgerät wieder einmal keine Probleme feststellen konnte.“ Ganz anders sieht es dagegen im Test von The Verge aus, hier soll der Fehler weiterhin präsent sein.

Fazit: So schlägt sich das neue iPad mini

Spiegel: „Mit dem neuen iPad mini betreibt Apple maßvolle Modellpflege. Neben dem A17-Pro-Chip, der das Gerät fit für Apple Intelligence macht, gibt es kaum nennenswerte Neuerungen. Für die kleine Zielgruppe dürfte das kaum einen Unterschied machen, viele Businessanwendungen benötigen nur wenig Speicher und Rechenkapazität.“ (Test lesen)

Stern: „Das iPad Mini 7 ist ein lange erwartetes Update, das dann aber nicht voll überzeugt. Die technischen Neuerungen sind gut und sinnvoll – hätten aber größer ausfallen können. Das wichtigste Feature – Apple Intelligence – ist aktuell noch ein Versprechen und kein echter Kaufgrund. Und das Potenzial des kleinen Formfaktors wurde nicht konsequent genug genutzt.“ (Test lesen)

Computerbild: „Das Apple iPad mini 2024 macht vor allem beim Arbeitstempo einen deutlich Sprung nach vorn. Hier hängt es das Vorgängermodell deutlich ab. Eine kleine, aber feine Verbesserung ist die Möglichkeit, den Top-Eingabestift (Pencil Pro) von Apple zu verwenden. Beim Bildschirm hat sich wenig getan, der war aber auch schon beim 2021er Modell richtig gut. Nicht ganz so toll: Das stärkere Prozessor drückt leicht auf die Akkulaufzeit.“ (Test lesen)

Das iPad mini 7 im Video-Review

Natürlich ist das neue iPad mini der siebten Generation auch schon in diversen YouTube-Videos zu finden. Falls ihr euch lieber im bewegten Bild Eindrücke rund um die neue Hardware verschaffen möchtet, könnt ihr das zum Beispiel in den folgenden drei Videos tun.

Wir haben uns das neue kleine Tablet von Apple übrigens nicht bestellt, aktuell sind wir mit unseren großen iPad Air und iPad Pro Geräten sehr zufrieden. Wir warten lieber auf ein anderes Mini, genauer gesagt den kommenden Mac mini. Der sollte auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen…