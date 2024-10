AirPods Pro 2: Die neue Hörgesundheitsfunktionen im Test

Mit dem Update auf iOS 18.1 veröffentlicht Apple auch neue Hörhilfe-Funktionen für seine AirPods Pro 2. Verschiedene Beta-Tester haben die neuen Funktionen schon auf Herz und Nieren geprüft und fällen ein positives Urteil. Was die neuen Funktionen zu bieten haben, lest ihr in diesem Beitrag.

Insgesamt kommen mit iOS 18.1 drei neue Hörhilfe-Funktionen für die AirPods Pro 2: Neben einem Hörtest und einem besseren Gehörschutz können die AirPods Pro 2 künftig auch als günstige Alternative zu klassischen Hörgeräten genutzt werden. Aber der Reihe nach.

Ein besonders für Konzertgänger relevantes Feature dürfte der verbesserte Gehörschutz sein: Die Option Reduktion von lauten Geräuschen macht es möglich, diese entsprechend zu filtern. Nach dem Update auf iOS 18.1 und dem ebenfalls kommenden Firmware-Update der AirPods Pro 2 bieten die Earbuds konstanten Gehörschutz in den Modi Geräuschunterdrückung, Transparenz und adaptives Audio. Ein „Konzertmodus“ oder eine spezielle Einstellung zum Umschalten gibt es nicht. Die bisher vorhandenen Optionen zur Reduzierung lauter Geräusche werden damit erweitert.

Der Gehörschutz ist dabei standardmäßig aktiviert. Ihr könnt aber natürlich selbst auswählen, welcher Modus euch bei Konzerten am besten gefällt. Im Test von The Verge schnitt dabei „Adaptive Audio“ am besten ab.

Mit Apples Hörtest den eigenen Hörverlust messen

Vielleicht wisst ihr schon, wie es um euer Gehör bestellt ist, allerdings unterzieht man sich ja selten einem professionellem Hörtest. Mit dem Hörtest von Apple könnt ihr innerhalb von fünf Minuten zuhause prüfen, wie gut ihr (noch) hören könnt. Dazu müsst ihr euch in einen ruhigen Raum begeben und dann den Anweisungen auf eurem iPhone folgen. Sobald ihr ein Geräusch auf einem eurer AirPods hört (mit dem linken Ohr geht es los), gilt es dann, auf den iPhone-Bildschirm zu tippen.

Im Anschluss erhaltet ihr eine Übersicht, wie viel Hörverlust in dBHL ihr auf welchem Ohr habt. Die Ergebnisse lassen sich exportieren, falls ihr sie zum Beispiel eurem Arzt vorlegen wollt. Die Daten werden außerdem in der Health-App aufbereitet.

Die AirPods als Hörgeräte

Alle Erwachsenen ab 18 Jahren, die unter geringem oder moderatem Hörverlust leiden, können die AirPods Pro 2 nach dem Update auf iOS 18.1 als Alternative zu klinischen Hörgeräten einsetzen. Wer den Hörtest von Apple abgelegt hat, kann dabei zudem über den Button „Media Assist“ die Medien- und Anrufwiedergabe entsprechend seinen Hörleistungen anpassen lassen.

Alle Einstellungen an den „Hörgeräten“ lassen sich im entsprechenden Menü auf dem iPhone vornehmen. Ist der Hörgerätemodus aktiv, lassen sich die Hörgeräte aber auch per Fingergesten auf den AirPods steuern. Die Nutzung der Hörhilfe ist dabei nur im Transparenzmodus möglich und Apple weist darauf hin, dass es eine gewisse Zeit dauern kann, bis sich Nutzerinnen und Nutzer vollständig an den Klang gewöhnt haben.

Die Leistung der Hörgeräte wird als sehr beeindruckend bewertet. Zudem sind die AirPods Pro im Vergleich zu echten Hörgeräten deutlich billiger. Allerdings können Menschen mit größerem Hörverlust nicht auf diese Alternative zurückgreifen. Auch Personen, die konstant ein Hörgerät tragen müssen, könnten mit den AirPods Pro 2 schlecht beraten sein. Denn im Hörhilfe-Modus reicht der Akku gerade mal sechs Stunden.

iOS 18.1 kommt noch Ende des Monats

iOS 18.1 und damit auch die drei neuen Health-Features für das Gehör soll noch Ende des Monats zum Download bereitgestellt werden.